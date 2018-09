EN EL OJO DE LA TORMENTA. En los últimos meses nos acostumbramos a ver a la bella y talentosa Asia Argento en el centro de la escena. Hagamos un brief de sus apariciones mediáticas. Ya lo dijimos: en octubre de 2017, Asia detonó en la revista The New Yorker la bomba que hundió al hombre más poderoso de Hollywood, quien pasará un largo tiempo en la cárcel por abusar de al menos 70 mujeres. Su raid continuó en mayo de este año, sobre la red carpet del Festival de Cannes, donde fue condecorada por Mejor Interpretación Femenina. Allí, la morocha recordó el infierno que había vivido en ese mismo lugar años atrás: "En 1997 fui violada aquí, en Cannes, por Harvey Weinstein. Yo tenía 21 años. Este festival era su coto de caza. Quiero hacer una predicción: Harvey Weinstein nunca más será bienvenido aquí", pregonó sobre el escenario del teatro Lumière.