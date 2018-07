"Me cansé de criticar en la sobremesa del domingo y me di cuenta que de esa manera –sentado, criticando– no solucionaba nada", sigue. Y un día se animó a saltar ese cerco que separa el decir del hacer: "Empecé a buscar padrinos para armar una fundación y, cuando tuve una base, me mudé a Salta para vivir cerca de los pueblos originarios", cuenta Diego, quien hoy dirige la Asociación Civil Franciscana Pata Pila.