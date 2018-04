–Sí. Porque es lindo escuchar que alguien disfruta del resultado de tu trabajo. Hay una cuestión de egoísmo natural, te diré. Luego, porque te comentan cosas que vos no pensás. Por ejemplo, que en mis pinturas los objetos son más reales que la realidad. Eso me suena a disparate. Ese es un gran impacto… Otra cosa que me dicen es que mis cuadros les dan paz. Y siempre contesto: "Me alegro que le dé, porque a mí, no". Ja. Soy muy exigente con mi obra. Alegría, sí. Paz, no.