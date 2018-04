–Nunca había hecho en mi vida, ¡pero me animé! Estábamos ahí, andaban todos desnudos y, bah, me dije: "Bueno, probemos cómo se siente". Fue divertido; me gustó. Pero lo importante es lo que fui descubriendo de mí por dentro estando de viaje. La idea un poco era ésa: volver a conectar conmigo. Cuando uno pasa mucho tiempo en una relación, medio se termina mimetizando con la otra persona, al punto de decirte de repente: "Pará, pero yo no sé si pienso así". Y la verdad, estuvo bueno enfocarme en cómo pienso yo, en mis modos de ver la vida… Me conecté mucho con el Universo, con la Tierra y con el aquí…