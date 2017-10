Sobre su relación madre-hija con Rufina contó: "Es muy fácil ser la mamá de Rufi; siempre se lo digo. Pero le pongo límites. Lo hago todo el tiempo, no tengo mucha paciencia. Tampoco que opine –"¿qué te parece si vamos acá…?". Le digo: "No, la mamá soy yo. Lo que a vos te parezca con cuatro años, no cuenta". Es mi forma, pero siempre con amor. Ella es cero manipuladora, pero tiene una personalidad muy marcada: cuando no quiere algo, se planta. Pero se viste como yo digo y no toma decisiones. Para mí, tanta libertad no hace bien".