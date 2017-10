¿Hay más onda con algún compañero que con otro? "Como en cualquier trabajo. Pero, en general, siempre tengo buen vínculo con mis compañeros. Además, tengo una hija adolescente y eso pesa mucho… No quiero hacer nada que me avergüence. ¡Nada! Por eso evito lo burdo. En ADDA y en Un gallo… tenía muchas escenas de sexo y me gustó como quedaron. Si algo se insinuaba, no me daba vergüenza", finalizó Eleonora.