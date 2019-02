LA REVELACIÓN. "Un día, cuando tenía dieciséis años, entré en mi habitación con una bolsa de basura y sentí que quería tirar todo. Ese fue mi clímax de estrés: en ese momento me desmayé… Un par de horas después desperté y en mi mente apareció esta frase: 'Mirá las cosas de forma más cuidadosa'. No sé si fue una voz real o algo que vino de mí misma, pero creo que fue el Dios del orden", le confió al periódico The Sunday Times del Reino Unido cuando le preguntaron por el origen de su inspiración.