De mujeres importantes va la cosa y Felipe Pigna (59) rescata a aquellas que hacen a su propia historia. "Mi madre, que tuvo una infancia difícil, con un padre ausente y una mamá represora que no la dejaba estudiar teatro. Se llamaba Hernilde Artesiano. Me inculcó la lectura y la música. Y a los 75 años, en los diez últimos de su vida, se dio el lujo de hacer teatro en la compañía del San Martín", revela el historiador. También destaca a sus hermanas y a su hija, Frida. "Tenemos grandes conversaciones. Es una mujer con inquietudes solidarias y poco prejuicio. Me da esperanzas. Tiene sólo nueve años".