Andrés tuvo que dejar de estudiar, "a cuatro semestres de recibirme de ingeniero", pero hizo un curso de corredor de seguros y empezó a trabajar. "El primer año no vendí una sola póliza", recuerda. "Yo no sirvo para esto", le decía a mi mujer. "Quédate tranquilo: tú tienes mucha vocación para la venta", lo alentaba Eva, segura. "Yo protestaba: '¡Pero mami, si no he vendido ni una sola policita…!'. Hasta que coloqué el primer seguro… ¡y no paré más! Empecé a vender entre 10 y 15 por semana", recuerda Andrés. Y se suma Eva: "Lo de 'no paré más' es literal. Para 2010 la cartera estaba incontrolable: llegamos a tener 3.500 clientes".