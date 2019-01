La entrevista causó malestar e indignación en la actriz que hace años mantiene una relación distante con Carla. La encargada de hacer público el enojo y desacreditar los dichos de Lescano fue la abogada de Fardín, Sabrina Cartabia, quien expresó: "Es muy doloroso que la hermana no la apoye. Pero sus creencias, no son pruebas en un proceso legal. Pero no nos sorprende el testimonio de su hermana porque sabemos que tiene un dolor muy grande porque el papá de Thelma la violó. Cuando decidimos hacer pública esta denuncia, sabíamos que esto podía llegar a pasar".