The Cranberries se formó en Irlanda entre 1989 y 1990, año en que Dolores O'Riordan se convirtió en cantante y líder del grupo. En la década del 90´ la banda fue de las más exitosas del planeta de la mano del álbum Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We? y llegó a verder más de cuarenta millones de discos.