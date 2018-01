¿El amor con Moyano? Indefinido, según confesó en Cortá por Lozano (Telefe), donde debutó –y se lució– como panelista en 2017. "No sé… No sabemos bien. Hablamos todos los días. Está todo re bien igual. El es un amor. Pero bueno, son cosas que pasan. La vida dirá. Puede ser que estemos en un impasse. Pero no sé si le pondría un nombre. Hay cositas que pasan y que no nos ponemos de acuerdo. No es que haya algo grave. No es que dijimos 'cortamos y no nos vemos más…'", aseguró, y explicó por qué no estuvo en el cumpleaños número 33 del diputado, el 25 de diciembre: "Pobre, él cumple en Navidad y yo no podía ir. Pasé el día con mi familia. Le di mi regalo antes de que se vaya para Mar del Plata", contó la diosa, que también habló sobre las declaraciones de Moyano en el programa Tiene la palabra (TN), donde aseguró: "La exposición que tuve por mi noviazgo con Nicole no me favoreció demasiado. La frivolización no favorece nunca a la política". ¿Qué dijo la top? "Podría haber sido un poco más feliz lo que dijo. Igual, habló de que lo que no lo favoreció fue la frivolización. Tampoco él está acostumbrado a dar declaraciones personales y eso lo pone un poco incómodo".