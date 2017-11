El protagonista de Golpe Al Corazón contó que estuvieron hablando y que la rubia le cayó muy simpática. "No pasó nada relevante. Ella se fue con sus amigas, yo me tuve que ir con mis amigos porque al otro día tenía que viajar. Eso es todo. No hay mucho más. Tengo la mejor con ella, está pasando un momento bárbaro y la felicito", finalizó.