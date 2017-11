"Los ladrones entraron por el frente a punta de pistola y redujeron a la custodia y justo llegué yo. Me abren el portón unas personas de seguridad que estaban vestidos de manera rara, no como siempre. Entonces me di cuenta de que pasaba algo raro y comencé a tocar bocina y entré en el barrió gritando: ´Hay chorros en el barrio´. Entonces me empiezan a perseguir a los tiros", contó el bailarín, que llegaba a su casa luego de participar en Bailando por un sueño.