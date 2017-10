Hace poco, Wanda contó en Gente cómo es un día en su vida de diva alla italiana. "El despertador en mi casa suena a las seis de la mañana. Durante treinta minutos leo los emails que me llegan desde Argentina. A las siete tengo que estar cambiada y despertar a los nenes (Valentino, Constantino, Benedicto, Francesca e Isabella). Después me espera un chofer para llevar al colegio a los cuatro mayores. Por la mañana voy todos los días al gimnasio. Almuerzo generalmente fuera de casa, y después me voy a la oficina a trabajar. Me ocupo del marketing y notas que Mauro tiene que hacer. Ya hace tres temporadas que manejo todo lo económico y artístico relacionado con nuestra empresa WMF (World Marketing Football). Después hago las compras, vuelvo a casa, me ocupo de revisar los cuadernos de los chicos, juego con ellos un rato, los baño y me encargo de que la cocinera prepare la cena. La idea es que cenemos los siete juntos. Somos un batallón, pero logramos organizarnos. Después que los duermo, aprovechamos con Mauro para estar un poco solos, y me acuesto generalmente a la 1.30 de la mañana. Durante la semana duermo sólo cuatro horas", relató.