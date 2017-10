¿Cómo fue el plan? "Se me apareció un amigo con una limusina inmensa, llena de luces… Paseamos con mis más íntimos. Mi manager (Fernando Szereszevsky, ex manager de Charly García y actual IKV) me trajo la noticia de que Cristian (Castro) me esperaba en un estudio de grabación. Fuimos a buscarlo sin saber que había más sorpresas… Abrimos la puerta, Cristian se sumó al festejo y más tarde en la limo aparecieron los Illya Kuryaki. ¡Pasaron todas cosas mágicas!", relata García, que en el recorrido musicalizó desde su iPad con Dua Lipa, Madonna, Duran Duran y los Ratones Paranoicos.