Atléticos, veloces, fuertes, de enorme calidad técnica. Para muchos entendidos, esta versión de los All Blacks es la mejor de todas las épocas. ¿Cómo frenarlos? Y eso que la garra puma, respaldada por su enorme historia con la ovalada, siempre empuja… No bastó para contener a Kieran Read, Damian McKenzie y Waisake Naholo, autores de sendos tries que marcaron la pauta desde temprano, ni al resto del elenco negro.