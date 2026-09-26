Generación Silver

Claves de la longevidad capilar: cómo mantener un ciclo de crecimiento estable y frenar el envejecimiento del cuero cabelludo

Colágeno, elastina y renovación celular disminuyen con el paso de los años y afectan directamente al folículo. Referentes del sector explican qué factores externos e internos condicionan la salud de la fibra

Una especialista con guantes blancos examina la coronilla de un hombre en una consulta médica con estantes y plantas.
La longevidad capilar propone cuidar la fibra y el cuero cabelludo antes de que el deterioro sea visible para preservar la densidad y el grosor a lo largo del tiempo.
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La longevidad capilar propone cuidar la fibra y el cuero cabelludo antes de que el deterioro sea visible, con una rutina orientada a preservar la densidad, el brillo, el grosor y un ciclo de crecimiento estable a lo largo de los años. El enfoque desplaza la atención de la reparación inmediata hacia la prevención de los daños acumulados por la edad, la genética y las agresiones cotidianas.

La tendencia surge después de la incorporación de activos del cuidado facial a los productos para el pelo, un fenómeno conocido como skinificación, y extiende al cabello la búsqueda de cuidados sostenidos en el tiempo. El objetivo ya no es solo mejorar su aspecto en el presente, sino conservar sus condiciones para el futuro, según publicó Mujerhoy.

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La longevidad capilar no alude únicamente a que el cabello crezca durante más tiempo. Maite San José, fundadora de Salón Reichel en Arganda del Rey, explicó que consiste en “preservar su calidad a lo largo del tiempo”, sobre todo porque la parte visible es una fibra que no puede repararse biológicamente por sí misma una vez dañada.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La tendencia surge tras la incorporación de activos del cuidado facial en productos para el pelo, un fenómeno conocido como skinificación.

El cuero cabelludo y la fibra ante el paso del tiempo

El cuero cabelludo ocupa un lugar central en esta perspectiva. Wilma Sortino, experta en salud capilar de Llongueras, señaló que el propósito es mantener durante más tiempo su estructura y sus funciones: “Vamos a mantener la densidad, el grosor, el brillo y, sobre todo, un ciclo de crecimiento estable en el cabello”.

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La especialista vinculó ese cuidado con la prevención y con bases científicas enfocadas en la calidad y el antienvejecimiento del cuero cabelludo. Asun Pont, especialista en el tema, resumió el cambio de criterio: “Significa dejar de pensar únicamente en el cabello que tenemos hoy y empezar a cuidar el que queremos tener mañana”.

Una mujer de espaldas con cabello largo, oscuro y lacio, moviendo sus manos a los lados de su pelo, en un salón de belleza con espejos y sillas.
La disminución de colágeno y elastina con la edad provoca que la piel del cuero cabelludo se afine y el folículo reciba menos nutrientes.

La edad y la genética figuran entre los factores que condicionan el envejecimiento del cabello. A ellos se suman la exposición solar, la contaminación, la humedad y los cambios de temperatura, capaces de acelerar la degradación de la fibra.

Las prácticas repetidas también dejan marcas: las herramientas de calor, los cepillados agresivos, las decoloraciones, las coloraciones y otros tratamientos químicos pueden alterar de manera progresiva la cutícula y debilitar el pelo. El agua demasiado caliente, una rutina de lavado inadecuada o llevarlo sometido a tensión de forma constante tienen el mismo efecto acumulativo.

Ese desgaste puede expresarse como sequedad, pérdida de brillo, porosidad, encrespamiento, puntas abiertas y mayor propensión a la rotura. Pont advirtió que el cabello acumula las agresiones y pierde resistencia, hidratación, brillo y volumen.

Sortino añadió que el paso del tiempo se relaciona con una disminución natural del colágeno, la elastina y la renovación celular. Como consecuencia, la piel se afina y el folículo, en especial en las mujeres, recibe menos nutrientes y oxígeno.

Prevenir el deterioro antes de que sea visible

Evitar el daño profundo resulta más eficaz que intentar recuperar un cabello que ya perdió buena parte de su estructura. San José señaló: “Es mucho más interesante evitar que la fibra llegue a deteriorarse profundamente que intentar recuperar después un cabello que ya ha perdido gran parte de su estructura”.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La parte visible del cabello es una fibra que no puede repararse biológicamente por sí misma una vez que sufre un daño.

Los productos cosméticos pueden mejorar de forma notable el aspecto y el comportamiento de un pelo dañado, pero no necesariamente devuelven la fibra a su estado original. Por eso, el diagnóstico profesional cobra importancia para identificar las necesidades del cabello y del cuero cabelludo antes de que el deterioro sea evidente.

Muchas veces, cuando una persona percibe un desgaste pronunciado, el proceso comenzó meses antes. “La prevención empieza precisamente por detectar esas señales antes”, indicó la fundadora de Salón Reichel.

El daño no depende solo de los grandes procesos químicos. Utilizar temperaturas demasiado altas, pasar la plancha sobre el cabello todavía húmedo, desenredarlo con fuerza o mantenerlo tirante de manera constante son hábitos que contribuyen al deterioro progresivo.

“No necesitamos veinte productos. Necesitamos los adecuados, bien diagnosticados, bien utilizados y adaptados a nuestra vida en cada momento”, sostuvo Pont. La experta concluyó que no es posible detener el tiempo, pero sí lograr que el cabello envejezca mejor.

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