La Praga de Kafka: una travesía literaria que redefine el turismo silver en Europa Central

El recorrido por la Praga de Kafka ofrece una experiencia introspectiva y profunda, ideal para quienes priorizan la reflexión cultural.

La ciudad de Praga se ha consolidado como uno de los destinos predilectos para los viajeros de más de 60 años que buscan una inmersión en la historia de Europa Central y en la literatura centroeuropea, alejándose de los circuitos masivos.

Los recorridos inspirados en la vida y obra de Franz Kafka ofrecen una propuesta particular, donde la exploración urbana se transforma en una vivencia introspectiva y cultural, subrayando la vigencia del legado kafkiano en el panorama turístico.

Según el periodista Damián Umansky, Praga proporciona “un equilibrio especialmente valorado por los viajeros mayores, que buscan disfrutar sin exigencias físicas excesivas”. La infraestructura de la ciudad, destacó el especialista, facilita este tipo de turismo: “transporte público eficiente, distancias cortas y una amplia oferta gastronómica” son los elementos que garantizan una experiencia segura para quienes priorizan el confort en sus desplazamientos.

El itinerario kafkiano incluye desde la casa natal de Kafka y el Museo Franz Kafka, hasta cafés literarios emblemáticos como El Louvre y Unicornio Dorado.

Uno de los rasgos que distinguen a la capital checa es que, a diferencia de otros circuitos históricos de Europa Central, el recorrido literario vinculado a Kafka adopta un ritmo diferente.

“Recorrer Praga siguiendo los pasos de Kafka no es solo turismo: es casi un ejercicio introspectivo. Los escenarios reales —calles, plazas, edificios— permiten conectar literatura y vida, generando una experiencia más profunda que la simple visita turística”, precisó Umansky. A esto agregó: “Los espacios donde vivió Kafka no son solo escenarios turísticos. Son disparadores de memoria, identidad y sentido, algo que conecta con una generación que viaja no solo para ver, sino para comprender”. Explicó que el fenómeno no se limita a espacios físicos, sino que activa una experiencia orientada a la comprensión, reforzando el atractivo de Praga para los llamados viajeros silver.

Obras como 'La metamorfosis' o 'El proceso' abordan temas de identidad, soledad y burocracia que atraen a turistas interesados en la reflexión existencial.

La Praga de Kafka como experiencia literaria

El itinerario kafkiano en Praga incluye la casa natal de Kafka junto a la Plaza de la Ciudad Vieja, la Casa del Minuto y el Callejón del Oro en el interior del castillo, donde escribió obras como Un médico rural. Los visitantes pueden completar el recorrido visitando el Museo Franz Kafka en Malá Strana, que conserva documentos y manuscritos originales, y la escultura cinética Cabeza de Kafka, obra de David Černý ubicada cerca de la estación Národní Třída.

La propuesta literaria se enriquece en los cafés históricos frecuentados por el escritor, como El Louvre y Unicornio Dorado, cuya atmósfera se conserva como parte del itinerario cultural. Umansky destacó: “La obra de Kafka encaja naturalmente con un viaje sin prisas: lectura en cafés históricos, paseos tranquilos por el casco antiguo y momentos de contemplación. No exige velocidad, sino atención y tiempo, algo que muchos viajeros silver priorizan.”

La figura de Kafka y los espacios que habitó fueron reconocidos por Praga como principal atractivo cultural, especialmente tras la Revolución de Terciopelo. EFE/ARCHIVO

Sobre la profundidad de la literatura kafkiana, el periodista remarcó: “no se consume rápido: se piensa, se relee, se siente”. Sus textos —como La metamorfosis o El proceso— plantean preguntas sobre la identidad, el sentido de la existencia y la relación con la sociedad. Añadió que estos temas suelen conectar más con viajeros que valoran la experiencia ligada a la reflexión tanto como la visual.

Kafka y la identidad urbana de la capital checa

Franz Kafka (1883-1924) vivió casi toda su vida en Praga, donde fue parte de la minoría intelectual de lengua alemana y origen judío. Sus novelas, como El proceso o El castillo, respiran la atmósfera claustrofóbica y burocrática de la Praga de principios del siglo XX, aunque rara vez citaba lugares de forma explícita. Este rasgo ha contribuido a forjar el adjetivo “kafkiano” como descriptor de situaciones absurdas y existenciales, anclando a la ciudad en el imaginario literario global.

Umansky explicó: “Kafka explora cuestiones como la soledad, la burocracia o la búsqueda de sentido. Y, con los años, estas ideas tienden a adquirir nuevas capas de significado”. Esta capacidad de relectura resulta un atractivo particular para quienes desean una estadía con contenido reflexivo, acentuada por la lenta maduración de la fama del escritor en su ciudad natal.

Praga se consolida como destino preferido por viajeros mayores de 60 años que buscan turismo literario y cultural.

Durante décadas, Praga no integró a Kafka entre sus íconos, debido tanto a su origen judío como al clima posterior a la Revolución de Terciopelo. Solo entonces comenzaron a rescatarse con énfasis sus huellas y obras como atractivo principal.

El texto más conocido de Franz Kafka, La metamorfosis, fue publicado en 1912 y más tarde traducido al español por el escritor argentino Jorge Luis Borges por encargo de la editorial Losada en 1938, según documentación archivística citada por la Universidad de Buenos Aires. El relato utiliza la transformación de Gregorio Samsa en insecto para explorar el aislamiento y la incomunicación, temas centrales en la ruta psicológica y urbana que configuran hoy el viaje kafkiano en Praga.

La vibrante ciudad de Praga exhibe una coexistencia única entre la escultura cinética de Franz Kafka y la majestuosa arquitectura clásica de sus históricas torres, fusionando tradición y modernidad.