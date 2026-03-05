Alicia Arias, la jubilada marplatense que conquistó TikTok: de un living común a 10 millones de vistas y un baile con toques de IA

El fenómeno de Alicia Arias en TikTok posiciona a una jubilada marplatense como referente viral del baile y la inteligencia artificial.

En el barrio Bosque Grande nadie la llamaba influencer. Alicia Arias era, hasta hace poco, “Ali”, la vecina que sale con la bolsa del pan, la que saluda en la verdulería, la que pone música los domingos mientras cocina. Tiene 63 años —“64 en julio”, aclara—, es jubilada y vive en Mar del Plata.

Durante años su escenario fue el living de su casa. Ahí bailaba sola, por gusto. Electrónica, clásicos de los setenta, Vox Dei, o el rey del pop. Sin público. Sin algoritmo. Sin likes. Hasta que un día, casi como quien prueba una receta nueva, decidió abrir una cuenta en TikTok. No tenía redes sociales. No sabía de métricas ni de tendencias. Quería divertirse.

El primer video la mostró enfrentando una coreografía exigente. Pasos rápidos, giros precisos, una energía que desentonaba con cualquier prejuicio etario. La primera canción fue una de esas que la rompe en las redes: Take Me Up (Gotta Get Up) de Ralphi Rosario. En pocas horas, 300 mil personas la estaban mirando.

Grabado en el living de su casa, el video de baile de Alicia superó las cientos de miles de vistas en pocas horas. La combinación de actitud, presencia y un recurso de inteligencia artificial desató comentarios, debates y una ola de reproducciones.

Alicia no lo sabía todavía, pero su living, con los cuadros del fondo acababa de ampliarse a escala global. Y los rostros del afecto, también: su hijo Walter de bebé, una foto familiar con sus hijos, nietos y una sobrina y al final, el otro bebé, Martín, su nieto. Todos salen en el plano del éxito.

“Soy Alicia Arias, vivo en Mar del Plata. Soy jubilada. Igual sigo trabajando de enfermera, cuido adultos mayores”.

Se nombra así, sin vueltas. Jubilada, pero no retirada. La palabra enfermera sigue en el presente porque sigue trabajando: el cuidado como oficio y como forma de estar en el mundo. Después vuelve al comienzo, que no fue un plan sino una escena doméstica.

Cuenta que todo empezó con una insistencia en tono familiar: “Dale, má, sacate una foto”. Ella decía que no, que la dejaran tranquila. Que sí, que no... Hasta que aceptó. Se sacó la foto. Y ahí, dice, empezó todo. La gente empezó a interesarse, a preguntar, a sumarse. Le sorprendió la velocidad. “De golpe”, repite. De golpe esa foto dejó de ser íntima y se volvió pública. Y apareció el primer video de baile. El que estaba del otro lado de esa insistencia era su hijo.

Alicia Arias conquista más de 10 millones de visualizaciones en TikTok en apenas dos meses, superando barreras de idioma y edad. Aquí, una foto trucada.

Walter escucha y después ordena su parte en la historia. Su rol es acompañarla. Ayudarla. Está estudiando inteligencia artificial, automatizaciones de sistemas, aplicaciones de imagen. Hace diez años tiene un emprendimiento gastronómico, un food truck que logró posicionar y a partir de su trabajo venía probando herramientas digitales en las redes sociales. La tecnología no apareció con la viralidad de su madre: venía de antes.

Con ella empezó como un juego entre madre e hijo. Sacar una foto. Hacerla bailar. La pareja de Alicia sugirió subirlo a TikTok. Lo hicieron casi como quien manda un video al grupo familiar. En una hora, más de trescientas mil vistas. Walter recuerda que pensó: “Algo está pasando”. Acostumbrado a proyectos donde el crecimiento es lento y medido, entendió que esta vez el algoritmo había respondido distinto.

Siguieron. Ajustaron. Repitieron la fórmula, pero sin perder el tono casero. La dinámica es clara sin que nadie la subraye. Ella pone el cuerpo, el carisma, la naturalidad que desarma prejuicios.

Él aporta la capa técnica, el conocimiento de cómo funcionan las herramientas y cómo potenciar lo que ya está, agrega un toque de IA para que el ritmo explote. Madre e hijo. Living y algoritmo. Una foto que ella no quería sacarse terminó convirtiéndose en proyecto compartido.

La autenticidad en el trabajo más allá de la IA

Hay algo en esa presencia que no se puede fabricar. Alicia no lo teoriza, pero lo deja claro cuando habla de su manera de estar frente a cámara y fuera de ella. Explica que sabe bailar desde chica, que el movimiento no es una pose sino una práctica que la acompaña desde siempre. No se imagina arriba de un parlante en un boliche, todavía. En los videos primero aparece ella en el gesto, en la mirada; después el baile vuelve todo más ágil.

En su trabajo como cuidadora de adultos mayores esa actitud ya estaba instalada mucho antes de cualquier viralización. Se define como responsable, rigurosa con sus tareas, pero al mismo tiempo reconoce que rompe la rutina. “Me subo a una mesa, les bailo”, dice riendo, y la frase no suena a recurso sino a método.

El living de Mar del Plata se convierte en escenario internacional gracias a los videos de baile y humor de Alicia Arias, apreciados por una audiencia global.

Cuenta que improvisa chistes, que provoca reacciones donde parecía no haberlas. Lleva años en esa tarea y pasaron muchos pacientes. Está convencida de que, si alguien pidiera referencias, hablarían bien de ella. Recuerda a uno de los últimos abuelos que acompañó y lo sintetiza en una escena que todavía la emociona: lograba hacerlo cantar cuando otros ya no esperaban respuesta. Para Alicia, ese gesto resume su manera de trabajar: mover algo en el otro, aunque sea mínimo. Ella misma se define como alegre, divertida, con carácter.

El baile y la música antes de las redes

Cuando el video empezó a circular, Elio, su pareja, fue parte del primer círculo que lo vio. Se rieron. A él le gustó el resultado y acompañó la decisión de compartirlo. Después llegaron los mensajes, algunos desmesurados, otros afectuosos, varios en tono de broma. Comentarios que prometían “el oro y el moro”, llamados que celebraban su energía. Walter agrega que a él también le llegan repercusiones. Las cifras crecieron con rapidez: cientos de miles de vistas en pocas horas, miles de seguidores.

Ante la posibilidad de que alguna marca la convoque, Alicia no se muestra intimidada. “No tengo problema”, asegura cuando imagina ese escenario. Aunque también matiza: cree que lo que hace no es tan fácil de replicar, que no se trata solo de bailar sino de una combinación de actitud y espontaneidad difícil de copiar. Admite que todavía no termina de dimensionar lo que ocurre.

Su rutina, insiste, no cambió en lo esencial: de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Reuniones con amigas, salidas, baile. Allí está su centro.

Tras el impacto inicial, un nuevo video volvió a multiplicar las vistas. El ritmo, la expresión corporal y la energía de Alicia consolidaron un fenómeno que trascendió la sorpresa inicial y amplificó su presencia en redes.

Cuando la memoria viaja hacia la juventud, el entusiasmo reaparece. Cuenta que ganó un concurso de rock y que seguía con devoción a Bon Jovi. También menciona a Beto Orlando, a Palito Ortega, a Tormenta y a Dyango, artistas que —según recuerda— recorrían clubes y escenarios más pequeños, con otra cercanía.

El rock sigue siendo una referencia, aunque aclara que no escucha tanto internacional; le gusta, pero también la guaracha y la cumbia rock, ritmos que todavía baila.

Hay, incluso, un registro sin intervención tecnológica: el de su fiesta de sesenta años. En aquella celebración comenzó con cumbia rock y después la pista se volvió colectiva. También quedaron grabados el vals y un baile en pareja que recuerda como especialmente logrado.

Entre el trabajo silencioso con los adultos mayores y la escena digital que la multiplicó, la continuidad es clara. La energía que hoy se replica en pantalla no nació con un filtro. Es una forma de estar que venía de antes y que, de algún modo, solo encontró un nuevo escenario.