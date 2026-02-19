Leo Cosenza y el cuidado del cabello senior: teñirlo o no, cortarlo o no, qué dice la tendencia actual

Leo Cosenza respondió a las consultas sobre el cabello de la mujer madura, cómo cuidarlo y cómo llevarlo

“Nosotros los peluqueros perfeccionamos la naturaleza dándole a las canas un poquito de color”, dice el presitigioso peinador Leo Cosenza, “La naturaleza es sabia porque cuando vamos cumpliendo años, el pelo se va aclarando con la cana y eso es para que las facciones queden más suaves”, explica, en respuesta a la consulta de Infobae sobre qué cuidados especiales necesita el cabello de la mujer madura.

Cosenza no es muy partidario de dejar las canas sin teñir, pero en el caso de que una mujer decida hacerlo sí tiene consejos para darle.

A continuacion, sus tips para el pelo gris, la caída, la sequedad, el teñido. Algunas aclaraciones sobre los productos a usar y en función de qué elegirlos.

— A partir de una edad determinada, ¿ les sienta mejor el cabello corto a las mujeres?

— No hay una edad para llevar el pelo corto. O sea, es una cuestión de estilo. Si bien hay una tendencia en las mujeres grandes a cortarse el pelo, también tenemos una mujer como Susana Giménez, que tiene ochenta y dos años y tiene el pelo largo y le queda espléndido. Es una cuestión de actitud. O Nacha Guevara, que también usa el pelo largo. Hay que encontrar el estilo. Hay mujeres que lo encuentran en el pelo corto y otras en el pelo largo. Y no es una cuestión de edad, es como uno lo lleva, para mí. Tampoco nos imaginamos nunca a Mirtha con pelo largo, ni ahora, ni hace treinta años. Porque me parece que el largo del cabello no depende de la edad, sino del estilo de mujer, de la actitud, de cómo ella se sienta. Tampoco es cuestión de practicidad, porque el pelo corto no es práctico. A veces hasta requiere más trabajo que un pelo largo.

— ¿Canas sí o no? Últimamente se ve una tendencia a no teñirselas. En tal caso, ¿qué cuidados requiere el cabello blanco?

— En lo personal, el pelo gris no me gusta porque me parece que no es un color cálido, es un color frío y los colores fríos tienden, para mí, a avejentar. Pero debo reconocer que hay mujeres a las que el color de pelo gris les queda muy bien y no las hace más viejas, al contrario. Lo que pasa es que la mujer cree que no se tiñe más y listo, no se tiñe más, pero esto requiere otra cosa, porque una mujer con el pelo gris tiene que peinarse más seguido para que se vea más lindo el pelo. Si no, parece una bruja. Tiene que peinarse, hacerse brushing. Y después, el maquillaje. La mujer con el pelo gris necesita maquillaje, pintarse un poco los ojos, la boca, para darse un marco.

— ¿Cuáles son tus recomendaciones en materia de color? Noto que muchas mujeres se van aclarando el pelo progresivamente con los años. ¿Es solo porque se tapan mejor las canas o es porque el cabello oscuro endurece los rasgos?

— Con respecto al color de pelo, sí, con los años yo le recomiendo a las mujeres que no se tiñan de colores tan oscuros, porque los colores oscuros marcan más los rasgos. O sea, cuanto mayor se es, mejor ir aclarando el pelo. No digo llegar a un rubio, pero sí un castaño claro con mechas. Yo propongo mucho que se hagan mechas, iluminaciones. Es cierto que si te teñís el pelo de un tono muy oscuro, por el contraste, el crecimiento blanco de la cana se ve mucho más rápido que si estás teñido de un rubio claro. Yo digo que la naturaleza es sabia que cuando vamos cumpliendo años el pelo se va aclarando con la cana y eso es para que las facciones se suavicen. Nosotros, los peluqueros, perfeccionamos la naturaleza dándole a esas canas un poquito de color. O sea, dejándolas doradas... siempre el tono dorado, todos los tonos cobres, tienden a dar mucha luz, mucha más luz que los tonos ceniza. Entonces, si te teñís de un rubio dorado o te hacés un castaño claro dorado y a eso le agregás unas mechas un poco más claras, siempre en la gama de los dorados, te vas a ver mucho más juvenil.

— A medida que se envejece, ¿el cabello requiere cuidados especiales? ¿Como se previene la caída? ¿Lavados menos frecuentes?

— Eso de que por lavarse la cabeza todos los días se te cae más el pelo es un mito. En realidad, el pelo se cae si no usás el producto adecuado. Hoy, las empresas de cosméticas tienen una cantidad de productos para todo tipo de cabellos. Lo que puede notar la mujer con los años, debido a la menopausia, es que hay un cambio hormonal y debido a ese cambio puede haber una caída de cabello. Pero hoy hay miles de tratamientos para la caída del cabello. Yo les recomiendo que vayan a un dermatólogo, porque eso es algo que tiene que ver con lo interno, no con lo externo. Teñirte no produce caída del cabello, puede causar sequedad, pero no que se te caiga. Frente a la caída de cabello, hay que ir a un médico para que te dé algún tratamiento un poco más fuerte y más invasivo. Funciona muy bien el plasma rico en plaquetas: te extraen sangre, la centrifugan y te la inyectan en el cuero cabelludo. He visto casos increíbles de cómo la mujer va recuperando el cabello.

— ¿El pelo tiende a secarse más con la edad?

— La sequedad del cabello no tiene que ver con la edad. Tiene que ver con los productos que uno usa y con lo que uno le hace al cabello. Un cabello que se hace reflejos o balayage va a estar mucho más seco que uno que solamente se tiñe. La mujer que decide usar el pelo silver no va a tener el cabello seco porque no le está haciendo ningún tratamiento químico. Es importante usar el shampoo adecuado. Generalmente, la mujer compra el shampoo en el supermercado pero lo ideal es ir al peluquero y que él te recomiende qué shampoo usar, porque el shampoo uno lo compra por las puntas y en realidad lo tiene que comprar por el crecimiento del cabello. O sea, si tenés el cuero cabelludo graso, tenés que usar el shampoo para cuero cabelludo graso. No importa si las puntas están secas. Para las puntas, la crema adecuada. La crema desenredante o la máscara capilar nunca se pone en la raíz del cabello, siempre se pone a los cinco dedos de crecimiento. Ahí se empieza a aplicar la crema y se masajea. Si es una máscara capilar, se la puede dejar un rato y después se la enjuaga. Nunca dejarse productos que requieren enjuague.

— ¿Cómo sería eso?

— Es que por ahí hay mujeres que dicen: “Ay, me dejo un poquito la crema, no me la enjuago para que me lo nutra”. No. El producto que requiere enjuague, hay que enjuagarlo. Hay productos que nutren el cabello y lo hidratan sin enjuague. Hoy la cosmética tiene un montón de productos para que la mujer pueda tener el cabello sano. Primero, un buen shampoo, una buena crema, la adecuada para cada tipo de cabello. Y no tiene que ver con la edad la sequedad del cabello, sino con cómo lo haya tratado o si le hace tratamientos técnicos o no. Y después, existe un shampoo ideal para el pelo silver, porque el cabello con canas se pone amarillo. Creo que la mujer que decide dejarse el pelo gris lo hace por una cuestión de practicidad: si no me tiño más me olvido de la tintura, me olvido de ir a la peluquería.

— ¿Y es así?

— Por ahí, sí, pero lo que no se hace en el pelo, necesita hacérselo en la cara, un maquillaje, darse un poco de color, pero no. Lo que sí yo les recomiendo generalmente a las clientas que optan por dejarse las canas, que el pelo lo peinen, se hagan un lindo corte. Generalmente, si te dejás el pelo con canas, gris, y usás un cabello corto, con un corte canchero y moderno, te vas a ver rejuvenil. Mucho más que si te lo dejás largo todo gris. O sea, también hay que darle magia con un buen corte de pelo a los cabellos grises.

— ¿Qué dicta la moda en general respecto al cabello?

— Hoy la moda es muy amplia. O sea, cuando yo empecé en peluquería, las mujeres se hacían permanentes. Todas. Todas se hacían lo mismo, eran todas cabezas con rulos. Después vino la moda del cabello lacio, la planchita. Pero hoy, no hay algo determinado; cada mujer tiene un estilo. Si mirás en las revistas de moda, en las tendencias en Europa, hay de todo. En una pasarela ves de todo. Mujeres con el pelo larguísimo, con rulos tipo afro y están divinas. Ves pelos lacios, carrés, cortes desmechados, el famoso bob. O sea, hoy se usa todo. Lo importante es que cada mujer encuentre su estilo y que en ese estilo se sienta segura. Eso es lo más importante. Tal vez haya tendencias, pero me parece que la moda hoy es, en materia de peinado, muy libre. Hoy podés tener rulos y estar a la moda o tener un carré lacio y estar a la moda también. Y creo que eso te da una gran libertad para poder encontrar tu estilo. Me parece que eso es lo más importante.

[FOTOS: Gentileza Leo Cosenza]