Actividad física y deporte, ejes centrales de las políticas de salud impulsadas por organismos internacionales.

El deporte y la actividad física han sido reconocidos por organismos internacionales como el Comité Olímpico Internacional (COI) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) como herramientas de bajo costo y alto impacto para la salud global.

Durante una reciente reunión de alto nivel celebrada en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, representantes de ambas entidades enfatizaron que estas prácticas no solo previenen enfermedades, sino que también contribuyen al bienestar integral de las sociedades.

Según la presidenta del COI, Kirsty Coventry, “el deporte es una de las soluciones de bajo costo y alto impacto para prevenir enfermedades y apoyar la salud mental”.

Kirsty Coventry durante la conferencia global sobre deporte y salud.

La OMS respalda este enfoque, recordando que alrededor de mil millones de personas en el mundo padecen problemas de salud mental, mientras que las enfermedades no transmisibles constituyen siete de las diez principales causas de muerte en el planeta.

Las ventajas del deporte cuentan con respaldo científico. Estudios presentados durante la reunión de la ONU indican que por cada dólar invertido en deporte y actividad física, se puede obtener un retorno multiplicado por cuatro en reducción de costos sanitarios y beneficios económicos.

Estas evidencias han impulsado una declaración política en la Asamblea General de la ONU, donde varios Estados miembros se comprometieron a desarrollar políticas que promuevan la actividad física y reduzcan el sedentarismo.

La práctica regular de actividad física no solo mejora la salud física, sino que también disminuye el riesgo de muerte prematura por enfermedades como las cardiovasculares y el cáncer, según el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos (NCI). Para adultos mayores, la OMS aconseja mantener hábitos activos, lo que no solo reduce riesgos crónicos, sino que permite preservar la funcionalidad y la salud mental en la vejez.

La presidenta del COI, Kirsty Coventry, en un estudio de televisión, subrayando la necesidad de políticas públicas que faciliten el acceso al deporte.

El COI y la OMS impulsan campañas internacionales como el Olympic Day y la iniciativa “Let’s Move”. Estas acciones buscan promover la motivación y el disfrute compartido del deporte.

El Olympic Day cuenta con la participación de más de 150 comités olímpicos nacionales y federaciones deportivas mediante actividades centradas en la inclusión y la comunidad.

El sentido de pertenencia y la construcción de comunidad son elementos centrales en estos programas. Desde el COI, Thomas Bach ha destacado que “el deporte es alegría, cuerpo y mente sanos, y resiliencia en las comunidades”.

Datos recogidos por el COI y la OMS demuestran que compartir metas, recibir apoyo social y disfrutar de actividades en grupo potencian la motivación, el bienestar mental y ayudan a reducir la sensación de soledad.

No obstante la evidencia acumulada, la inactividad física sigue siendo un reto en el ámbito mundial. La OMS estima que uno de cada tres adultos no cumplen con los niveles mínimos recomendados de actividad física.

La promoción del movimiento como estrategia de bajo costo frente al avance de las enfermedades no transmisibles.

Frente al objetivo de reducir la inactividad en un 15% antes de 2030, el COI y la OMS desarrollan campañas conjuntas dirigidas a ampliar el acceso a espacios públicos, fomentar políticas inclusivas y alentar el movimiento en todos los grupos etarios.

Cada acción física —un juego, un paso, una rutina compartida— representa hoy una inversión directa en la salud pública. Este enfoque, respaldado por organismos internacionales, no solo busca salvar vidas y fortalecer comunidades, sino también aliviar parte de la carga económica de los sistemas sanitarios ocasionada por las enfermedades prevenibles.