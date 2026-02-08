Generación Silver

La práctica regular de deporte reduce riesgos de enfermedades y mortalidad

Participar en rutinas compartidas ayuda a fortalecer los lazos comunitarios y eleva el ánimo colectivo de manera significativa

Guardar
Actividad física y deporte, ejes
Actividad física y deporte, ejes centrales de las políticas de salud impulsadas por organismos internacionales.

El deporte y la actividad física han sido reconocidos por organismos internacionales como el Comité Olímpico Internacional (COI) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) como herramientas de bajo costo y alto impacto para la salud global.

Durante una reciente reunión de alto nivel celebrada en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, representantes de ambas entidades enfatizaron que estas prácticas no solo previenen enfermedades, sino que también contribuyen al bienestar integral de las sociedades.

Según la presidenta del COI, Kirsty Coventry, “el deporte es una de las soluciones de bajo costo y alto impacto para prevenir enfermedades y apoyar la salud mental”.

Kirsty Coventry durante la conferencia
Kirsty Coventry durante la conferencia global sobre deporte y salud.

La OMS respalda este enfoque, recordando que alrededor de mil millones de personas en el mundo padecen problemas de salud mental, mientras que las enfermedades no transmisibles constituyen siete de las diez principales causas de muerte en el planeta.

Las ventajas del deporte cuentan con respaldo científico. Estudios presentados durante la reunión de la ONU indican que por cada dólar invertido en deporte y actividad física, se puede obtener un retorno multiplicado por cuatro en reducción de costos sanitarios y beneficios económicos.

Estas evidencias han impulsado una declaración política en la Asamblea General de la ONU, donde varios Estados miembros se comprometieron a desarrollar políticas que promuevan la actividad física y reduzcan el sedentarismo.

La práctica regular de actividad física no solo mejora la salud física, sino que también disminuye el riesgo de muerte prematura por enfermedades como las cardiovasculares y el cáncer, según el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos (NCI). Para adultos mayores, la OMS aconseja mantener hábitos activos, lo que no solo reduce riesgos crónicos, sino que permite preservar la funcionalidad y la salud mental en la vejez.

La presidenta del COI, Kirsty
La presidenta del COI, Kirsty Coventry, en un estudio de televisión, subrayando la necesidad de políticas públicas que faciliten el acceso al deporte.

El COI y la OMS impulsan campañas internacionales como el Olympic Day y la iniciativa “Let’s Move”. Estas acciones buscan promover la motivación y el disfrute compartido del deporte.

El Olympic Day cuenta con la participación de más de 150 comités olímpicos nacionales y federaciones deportivas mediante actividades centradas en la inclusión y la comunidad.

El sentido de pertenencia y la construcción de comunidad son elementos centrales en estos programas. Desde el COI, Thomas Bach ha destacado que “el deporte es alegría, cuerpo y mente sanos, y resiliencia en las comunidades”.

Datos recogidos por el COI y la OMS demuestran que compartir metas, recibir apoyo social y disfrutar de actividades en grupo potencian la motivación, el bienestar mental y ayudan a reducir la sensación de soledad.

No obstante la evidencia acumulada, la inactividad física sigue siendo un reto en el ámbito mundial. La OMS estima que uno de cada tres adultos no cumplen con los niveles mínimos recomendados de actividad física.

La promoción del movimiento como
La promoción del movimiento como estrategia de bajo costo frente al avance de las enfermedades no transmisibles.

Frente al objetivo de reducir la inactividad en un 15% antes de 2030, el COI y la OMS desarrollan campañas conjuntas dirigidas a ampliar el acceso a espacios públicos, fomentar políticas inclusivas y alentar el movimiento en todos los grupos etarios.

Cada acción física —un juego, un paso, una rutina compartida— representa hoy una inversión directa en la salud pública. Este enfoque, respaldado por organismos internacionales, no solo busca salvar vidas y fortalecer comunidades, sino también aliviar parte de la carga económica de los sistemas sanitarios ocasionada por las enfermedades prevenibles.

Temas Relacionados

Comité Olímpico InternacionalNueva YorkOrganización Mundial de la SaludInstituto Nacional del CáncerReducción Costos SanitariosSalud Públicageneracion silver

Últimas Noticias

No preguntes a la IA, pregúntale a este adulto mayor: la propuesta intergeneracional de la Biblioteca de Quebec

En un mundo dominado por algoritmos de respuesta inmediata, la institución canadiense rescata el valor de la escucha humana y la sabiduría de lo vivido. A través de esta iniciativa, el conocimiento de toda una vida se convierte en el puente para combatir el edadismo y la soledad urbana

No preguntes a la IA,

Nick Nolte cumple 85 años: “No entiendo la jubilación, no sé qué haría conmigo mismo”

El intérprete estadounidense enfrenta las huellas del tiempo sin intenciones de retirarse. Alejado de Hollywwod, opta por producciones independientes. En 2025 se estrenó un film que protagoniza y otro en el que tuvo un rol secundario, basado en el libro de una escritora argentina

Nick Nolte cumple 85 años:

Desafío senior: Mariano Mortara, el abogado +50 que quiere repetir la hazaña de cruzar a nado el Río de la Plata

Lo hizo en 2020, con algunos años menos. Lo volverá a hacer ahora. El deportista destaca cómo la natación despierta recursos internos y fomenta la inspiración mientras enfrenta distancias extremas. Su perfil conjuga disciplina y una perspectiva espiritual del deporte acuático

Desafío senior: Mariano Mortara, el

Cómo la práctica de meditación mindfulness y las llamadas activas pueden cambiar la vida de los adultos mayores

La soledad afecta al 30% de adultos mayores en el mundo y reduce la calidad y la esperanza de vida. Cuáles fueron los resultados de un estudio de científicos de Hong Kong, Estados Unidos y Alemania

Cómo la práctica de meditación

De plataformas confusas a compañeros de ruta: el desafío de convertir la tecnología en aliado imprescindible para el turista senior

Cambios en el diseño y la experiencia de usuario, sumados a una atención personalizada, transforman la percepción de los adultos mayores sobre las apps, acercando lo digital a lo cotidiano

De plataformas confusas a compañeros
DEPORTES
Con Di María de titular,

Con Di María de titular, Rosario Central empató con Aldosivi en Mar del Plata

Marcelo Gallardo habló tras ser goleado por Tigre en el Monumental: “Fue un mazazo, nos salió todo mal”

La selección argentina femenina venció a Ecuador en el Sudamericano Sub 20: el golazo de Annika Paz, la nueva joya del Inter de Milán

El Súper River de Gallardo sufrió una dura goleada ante Tigre en el Monumental

La autocrítica de Juanfer Quintero tras los silbidos de los hinchas de River Plate en la dura goleada ante Tigre

TELESHOW
Edith Hermida contó cómo es

Edith Hermida contó cómo es su vínculo con Beto Casella y su reacción al asumir la conducción de Bendita: “No era lo que yo quería”

El llamativo look de Mirtha Legrand en su glamoroso regreso a Buenos Aires: vestido fucsia, cristales y plumas

La tristeza de Mirtha Legrand al anunciar que Jimena Monteverde no seguiría en su programa: “Voy a llorar”

Decoración de Stranger Things, arte y piscina: así fue el cumpleaños de la hija de la China Suárez en la casa de los sueños

Tini Stoessel sorprendió al revelar detalles sobre su próximo álbum: la canción dedicada a Rodrigo de Paul

INFOBAE AMÉRICA

Feltrinelli desembarca en América Latina

Feltrinelli desembarca en América Latina con una megalibrería: cómo sobreviven los libros en un mundo lleno de pantallas

Shakira inaugura su residencia en El Salvador con un espectáculo de alto impacto y la “caminata de las lobas”

Cómo avanza la misión para descifrar el ADN de todas las especies en la Tierra

Japón comenzó a votar en unas elecciones generales anticipadas: el partido gobernante busca mayoría en el Parlamento

El Salvador entrega a Guatemala a prófugo buscado por asesinato y secuestro