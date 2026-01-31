Generación Silver

Murió Catherine O’Hara, la actriz que hizo del paso del tiempo una reflexión pública

La figura canadiense inspiró nuevas miradas sobre la aceptación personal y la autenticidad en cada etapa de la vida

Guardar
Murió Catherine O’Hara, actriz de
Murió Catherine O’Hara, actriz de ‘Mi pobre angelito’.

Catherine O’Hara, destacada actriz, escritora y guionista canadiense, falleció ayer a los 71 años, según confirmó este viernes su representante a Variety. Hasta sus últimas entrevistas, O’Hara abordó con franqueza y humor el envejecimiento, reflexionando sobre los cambios y la aceptación que conlleva la madurez.

En declaraciones recogidas por PEOPLE, O’Hara señaló que “la vida se ve distinta con el tiempo”, manteniendo su característico sentido del humor al describir los retos y aprendizajes de la edad.

La actriz afirmó que afrontar las nuevas etapas con autenticidad era su forma de vivir, una filosofía que defendía con claridad.

Interrogada por el Los Angeles Times sobre cómo la percibía la industria cinematográfica a medida que pasaban los años, O’Hara respondió en tono humorístico. Comentó que últimamente era vista con respeto y autoridad debido a su trayectoria, utilizando la ironía para subrayar el trato que recibía y su percepción pública.

Según The Hollywood Reporter O’Hara fue firme en su rechazo a intentar “detener el paso del tiempo” mediante procedimientos estéticos o cirugías plásticas.

O’Hara mantuvo una carrera activa
O’Hara mantuvo una carrera activa hasta sus últimos años, sin ocultar el paso del tiempo.. REUTERS/Mario Anzuoni

Nunca me he sometido a cirugías para cambiar el rostro ni tengo intención de hacerlo”, expresó la actriz, remarcando la importancia de aceptar cada etapa de la vida y practicando el respeto por la propia edad como señal de aceptación personal.

La actitud vitalista de O’Hara resonó entre quienes integran la generación silver, un sector de personas mayores que buscan afrontar la madurez con realismo y autonomía. Varios medios destacaron cómo su postura influenció la conversación cultural sobre la identidad y la relevancia de la experiencia a lo largo de los años.

Con un estilo inconfundible, O’Hara supo transformar la visión sobre la vejez. Concibió esta etapa no como una pérdida, sino como un periodo para vivir el humor y el amor propio. Hasta sus últimos días, la actriz fue reconocida por encarar la madurez con distancia irónica y honestidad, marcando a quienes la escucharon.

La actriz asumió la madurez
La actriz asumió la madurez como una etapa de aprendizaje y claridad. REUTERS/Mark Blinch.

O’Hara, fiel a su sentido del humor, solía convertir el trato deferente que recibía por su edad en una broma personal, reflejando su capacidad para reírse de lo inevitable y dejar huella en quienes reflexionaron sobre el paso del tiempo.

Catherine Anne O’Hara construyó una carrera marcada por la comedia de improvisación y el trabajo colectivo. Formada en el circuito teatral de Toronto, fue parte del elenco de The Second City antes de convertirse en una de las figuras centrales de SCTV Network entre 1976 y 1984. Allí desarrolló un estilo propio, basado en la observación y la precisión del gesto, que le valió el reconocimiento de la crítica y la consolidó como una de las intérpretes más versátiles de la escena humorística canadiense y estadounidense.

Catherine O'Hara en "Beetlejuice".
Catherine O'Hara en "Beetlejuice".

Su proyección internacional llegó con el cine. A lo largo de las décadas de 1980 y 1990, O’Hara alternó papeles secundarios con personajes que se volvieron icónicos. Interpretó a Delia Deetz en Beetlejuice y retomó ese rol más de tres décadas después, y encarnó a Kate McCallister en Mi podre angelito y su secuela, un personaje que quedó asociado a la cultura popular. En paralelo, desarrolló una extensa carrera como actriz de voz en películas animadas, aportando matices y personalidad a personajes que ampliaron su registro más allá de la comedia física.

En televisión, alcanzó una nueva consagración con Moira Rose en Schitt’s Creek, serie emitida entre 2015 y 2020, donde combinó humor, excentricidad y una construcción precisa del personaje. Ese trabajo le otorgó algunos de los premios más importantes de su trayectoria y la volvió a situar en el centro de la conversación cultural.

Temas Relacionados

Catherine O’HaraEnvejecimientoAceptación personalGeneración silverProcedimientos estéticos

Últimas Noticias

Carmen Herrera, la historia de la artista que vendió su primera obra a los 89 años

Su ascenso global inició tras décadas de perseverancia y adversidad, inspirando un debate renovado sobre el papel de las mujeres en el arte contemporáneo

Carmen Herrera, la historia de

Un festival internacional que redefine la representación de las mujeres +50 en el cine

La propuesta fundada en Reino Unido impulsa conexiones intergeneracionales y desafía límites de edad y género a través de talleres y proyecciones presenciales y virtuales

Un festival internacional que redefine

Nutrición personalizada y entrenamiento: los secretos del alto rendimiento que mejoran la vida de los silver

Prácticas deportivas adaptadas, hidratación planificada y proteína de calidad. Así se traslada el conocimiento de los atletas a adultos mayores para potenciar la energía y mantener la motivación

Nutrición personalizada y entrenamiento: los

Carta a mis hijos: consejos de una vida de 74 años, lecciones sobre el equilibrio, aprendizajes de la familia y el papel de la amistad

Carlos Vozzi es un experimentado médico jubilado, jugador veterano de waterpolo y estudiante de Filosofía. En esta misiva exhorta a sus hijos a cuidar su independencia y a resistirse ante cualquier amenaza que atente contra su derecho a decidir con conciencia

Carta a mis hijos: consejos

“El pelo no se cae solo porque sí”: una experta apunta a las causas hormonales y alimentarias

Las consultas por caída del cabello se multiplican cuando el cambio de estación deja más pelos en el cepillo y la almohada. Pero para la nutricionista y experta en salud hormonal Marta León, este fenómeno va más allá de lo estacional y puede indicar un desequilibrio interno que merece atención

“El pelo no se cae
DEPORTES
El Inter Miami de Lionel

El Inter Miami de Lionel Messi compró a un goleador argentino como “Jugador Franquicia”

La curiosa presentación del Pipa Benedetto en su nuevo club

River Plate hizo oficial el fichaje de Kendry Páez, la promesa ecuatoriana que llegó desde el Chelsea

Terminó la primera prueba de la nueva era de la F1: el equipo que más vueltas dio, el tiempo destacado y la última salida a pista de Alpine

Polémica en la UFC: sospecharon que hacía trampa en el pesaje, lo hicieron subir otra vez a la balanza y cancelaron su pelea

TELESHOW
La respuesta de Roberto García

La respuesta de Roberto García Moritán tras el video de su hija Ana sin chaleco salvavidas a bordo de una lancha

La sinceridad de Oriana Sabatini en la recta final de su embarazo: “Mentiría si dijera que estoy bien”

Sabrina Rojas predijo cuál será el futuro de la relación de Luciano Castro y Griselda Siciliani

La respuesta de Wanda Nara tras la viralización de un supuesto video de sus hijos a bordo de una moto de agua

El apoyo de Bizarrap a Daddy Yankee al ser homenajeado en Puerto Rico: el video

INFOBAE AMÉRICA

Salman Rushdie: “Cada vez es

Salman Rushdie: “Cada vez es más difícil hablar e incluso compartiendo idioma, no nos entendemos”

Santa Ana impulsa la mayor renovación deportiva del occidente salvadoreño con el proyecto Pro Deportes 2

Cómo una vacuna podría cambiar el destino de los elefantes salvajes y las aldeas rurales en Tailandia

Protestas en Irán: el régimen admitió que arrestó a niños durante la brutal represión

Temor, asombro y debates médicos: el viaje del chocolate desde remedio desconocido hasta símbolo de placer y moda en Europa