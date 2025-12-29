Generación Silver

Quiénes son los personajes de historietas favoritos para los mayores de 50

Referentes de la aventura, el humor reflexivo y la crítica social conectan a abuelos y nietos en nuevas formas de diálogo y memoria compartida

Guardar
La historieta pasó de consumo
La historieta pasó de consumo cotidiano a símbolo cultural compartido entre generaciones.

Cuando se explora el universo de las historietas en la generación silver se plantea una cuestión fundamental: ¿cuáles son los personajes de historieta que conservan mayor fuerza en el imaginario de este grupo?

Aunque el cómic ha evolucionado del papel a la pantalla, los favoritos de este segmento no siempre coinciden con las tendencias juveniles actuales, sino que permanecen ligados a los íconos de su infancia y juventud.

A partir de datos de relevancia global, análisis culturales y estudios editoriales, este artículo establece el ranking definitivo de los personajes de cómics clásicos más importantes para quienes vivieron el auge impreso y la transición audiovisual.

Durante las décadas de 1930 a 1970, la lectura de tiras cómicas impresas fue una experiencia predominantemente social y familiar para los hoy mayores de 50 años.

En ese período, el cómic, inicialmente vinculado al periódico, gozó de una presencia sólida antes de que la televisión irrumpiera como principal fuente de entretenimiento en los años 70. Este proceso de cambio hacia lo audiovisual no borró el peso de los personajes surgidos en el papel, que continúan ocupando un lugar central en la memoria de la generación silver.

Como destaca Coolest Gadgets, en la actualidad, solo el 15% del mercado de compradores de cómics pertenece a adultos de esta franja etaria, lo que refleja una participación reducida frente a las nuevas generaciones. Sin embargo, la huella de los personajes clásicos permanece en el acervo cultural y la memoria colectiva.

Personajes globales y su impacto transgeneracional

El panorama internacional evidencia la supremacía de ciertos iconos. Rankings mundiales posicionan a Spider-Man como el superhéroe más buscado, reuniendo el 48,7% de las búsquedas globales y liderando preferencias en 51 países, incluyendo América Latina.

Spider-Man concentra búsquedas globales y
Spider-Man concentra búsquedas globales y mantiene vigencia entre quienes crecieron con el cómic impreso y acompañaron su salto al cine.

El éxito de Marvel en cine y televisión ha reforzado la notoriedad de figuras como Iron Man, quien destaca como favorito en diez países debido a su expansión en soportes audiovisuales.

En el universo de DC, Superman y Batman permanecen como pilares históricos. Nacidos entre los años treinta y cuarenta, ambos han consolidado su reconocimiento intergeneracional dentro y fuera de América.

Los superhéroes clásicos de DC
Los superhéroes clásicos de DC consolidaron su vigencia mediante adaptaciones constantes y circulación mediática.

Entre los personajes femeninos, la Mujer Maravilla sobresale, aportando no sólo relevancia en el cómic desde los años 40, sino también a través de adaptaciones televisivas y cinematográficas, como las series de Lynda Carter y películas de Gal Gadot.

Dragon Ball ingresó al universo
Dragon Ball ingresó al universo silver de forma indirecta, a través del consumo compartido con generaciones más jóvenes.

El fenómeno del manga japonés también ha dejado una marca profunda. Dragon Ball y One Piece rompieron récords de venta globales desde los años 80 y 90. Su penetración entre la generación silver es en gran parte consecuencia del consumo por parte de hijos y nietos, más que de experiencias directas de juventud.

Astérix combina humor y sátira
Astérix combina humor y sátira histórica, con fuerte arraigo entre lectores formados en la historieta clásica.

El repertorio europeo es encabezado por Tintín, creado por Hergé en 1929, y Astérix, surgido en 1959 por René Goscinny y Albert Uderzo. Su vigencia continúa gracias a la amplia traducción editorial y a adaptaciones animadas. Por otra parte, Muy Interesante subraya que el universo de Mickey Mouse constituye uno de los cómics más difundidos del mundo, con presencia sostenida tanto en papel como en televisión.

Imaginario colectivo de la generación silver

La presencia de ciertos personajes en la mente de los mayores de 50 años va más allá de rankings recientes. Univision señala a Mafalda, la emblemática niña argentina creada por Quino en los años 60, como ejemplo de cómo la reflexión social y el humor trascendieron fronteras y generaciones. Peanuts, con Charlie Brown y Snoopy, también ha dejado una huella indeleble, siendo parte esencial del paisaje cultural de la historieta.

Mafalda sintetiza humor y pensamiento
Mafalda sintetiza humor y pensamiento crítico, con una identificación transversal en la generación silver.

A nivel nacional, aparecen referentes exclusivos, como Nippur de Lagash en Argentina, es un símbolo generacional en el Cono Sur.

Los superhéroes tradicionales de DC, sobre todo Superman y Batman, también mantienen su vigencia por medio de adaptaciones constantes en el cine y el marketing, encarnando valores de esperanza, justicia y resistencia con los que la generación silver identifica momentos clave de sus biografías.

Ranking definitivo de favoritos

Al cruzar presencia histórica, impacto mediático y memoria simbólica, es posible delimitar un ranking que represente el consenso entre las fuentes consultadas.

Siguiendo los análisis de diferentes medios, los personajes más significativos para quienes superan los 50 años son, en primer lugar, Spider-Man, cuyo relato de superación mantiene relevancia mundial.

Marvel y DC concentran el
Marvel y DC concentran el núcleo del cómic estadounidense clásico, con héroes que crecieron en papel y se consolidaron en la pantalla.

Le siguen Superman y Batman, auténticos arquetipos del cómic global.

En posiciones altas se ubican también Astérix y Tintín, representantes del humor y la aventura europea, junto a la presencia de Mafalda y el binomio Charlie Brown-Snoopy, símbolos del humor reflexivo y la crítica social. Cerrando la lista, Nippur de Lagash aparece como figura destacada por su arraigo regional en Argentina.

Nippur de Lagash ocupa un
Nippur de Lagash ocupa un lugar singular en la memoria cultural argentina de lectores mayores.

Esta selección ilustra tanto la influencia de las grandes editoriales como la persistencia de héroes nacionales y universos alternativos, reflejando la riqueza cultural absorbida por la generación silver.

Cambios en los hábitos de consumo y valor simbólico

La transformación editorial y tecnológica ha afectado los hábitos de lectura en los adultos mayores de 50 años. No obstante, persiste un fuerte vínculo simbólico: los personajes favoritos operan como vehículos para la transmisión de valores y experiencias entre abuelos, padres e hijos, consolidando un lenguaje y una memoria compartida.

El cómic ha evolucionado de consumo cotidiano a símbolo cultural, utilizado como nexo intergeneracional en el ámbito familiar y social.

Temas Relacionados

Personajes de historietasCómics clásicosSpider-ManSupermanBatmanMafaldageneracion-silver

Últimas Noticias

Brigitte Bardot, la diva que aceptó envejecer y llamó “ridículas” a las que se hacían liftings

A los 91 años, murió la estrella de “Y Dios creó a la mujer”. Desde su retiro del cine, llevó una vida discreta en su casa en el sur de Francia. Nunca buscó disimular los signos de la vejez de modo artificial

Brigitte Bardot, la diva que

César Bordón se pone en la piel del hombre que le pidió al confesor de Bergoglio un terreno para “sembrar pelotas” y así revolucionó el fútbol infantil de un pueblo

En la serie ‘Gol gana’, el actor interpreta a Erminio Rabitti, quien en su madurez dejó su trabajo y convenció al padre Luis Dri de cederle un terreno junto a la iglesia para fundar un club que adoptó los colores del Vaticano

César Bordón se pone en

Pasar Año Nuevo fuera de casa: una tendencia en ascenso entre los viajeros mayores de 50 años

Ciudades emblemáticas, espectáculos destacados y propuestas a medida redefinen la manera en que la generación silver vive la llegada del 2026

Pasar Año Nuevo fuera de

Cuándo el exceso de hierro puede afectar la salud femenina y por qué evitar suplementos innecesarios

Especialistas de Harvard advierten acerca de los riesgos que, en la etapa posmenopáusica, puede implicar la suplementación cuando no es necesaria

Cuándo el exceso de hierro

Frases prohibidas: 8 cosas que los padres senior nunca deben decirles a sus hijos adultos

Si tienen hijos de 20, 30 ó 40 años, les serán de gran utilidad estos consejos del médico y coach Mario Alonso Puig, quien recuerda que el emperador filósofo Marco Aurelio dijo: “La sabiduría no está en decir todo lo que sabes, sino en saber cuándo guardar silencio”

Frases prohibidas: 8 cosas que
DEPORTES
¿Messi tendrá otro compañero de

¿Messi tendrá otro compañero de la selección argentina en Inter Miami? La figura del fútbol europeo que se acerca a la MLS

La inesperada confesión del profesor que amargó a Boca Juniors en el Mundial de Clubes

Control excepcional y definición por encima del arquero: el golazo de Pablo Aimar en un partido benéfico que cautivó al público

Valentín Barco dio detalles de su conflictiva salida de Boca Juniors: los dardos a Juan Román Riquelme

La furiosa reacción de Pep Guardiola con un camarógrafo que lo estorbó cuando iba a saludar a los hinchas del Manchester City

TELESHOW
Inédito en MasterChef Celebrity: la

Inédito en MasterChef Celebrity: la famosa que consiguió un delantal negro directo del jurado por un “plato inadmisible”

Wanda Nara y Martín Migueles, enamorados y a los besos en las playas esteñas: todas las fotos

Quién era Charlie Menditéguy, el millonario argentino que conquistó a Brigitte Bardot y renunció a la Fórmula 1 por ella

El pedido de disculpas de Mirtha Legrand a Alejandro Fantino: “Hice un comentario fuera de lugar”

Marley celebró el primer año de Milenka con emotivas imágenes de su hija: “Gracias por elegirme como tu papá”

INFOBAE AMÉRICA

Un recorrido por las grandes

Un recorrido por las grandes muestras de 2025

El colonialismo visual: cómo la fotografía moldeó la mirada sobre los pueblos originarios

Alejandro Magno: el lado más humano del gran conquistador

Taiwán condenó las maniobras militares del régimen chino alrededor de la isla y desplegó fuerzas para un “ejercicio de respuesta rápida”

La belleza de la semana: 200 años sin Jacques-Louis David, el artista de lo político