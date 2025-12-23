María José Mancino: “La Navidad es uno de los pocos momentos del año de verdadero encuentro intergeneracional”

Navidad: un espacio donde conviven memorias, afectos y miradas en una mesa que sigue reuniendo generaciones.

La Navidad en la Argentina mantiene su carácter de encuentro intergeneracional, aunque las transformaciones sociales y económicas modificaron la forma en que muchas familias viven estas celebraciones.

Según la doctora María José Mancino, médica psiquiatra y especialista en Familia (matrícula 14221 /44391), la esencia de la festividad sigue siendo el encuentro y la transmisión de valores, a pesar de los desafíos que imponen el ritmo acelerado de la vida actual, el consumismo y las nuevas costumbres.

—¿Siguen siendo las reuniones familiares de Navidad un espacio intergeneracional en la Argentina actual?

—Sí, sin dudas. La Navidad continúa siendo uno de los pocos momentos del año donde se da un verdadero encuentro intergeneracional en la Argentina. En estas fechas se reúnen abuelos, padres, hijos y nietos, y ese cruce de generaciones tiene un valor humano y afectivo enorme. Entre abuelos y nietos se crea un vínculo especial de reciprocidad: los abuelos transmiten memoria, valores y sentido; los niños aportan vitalidad, esperanza y alegría.

La psiquiatra María José Mancino analiza cómo la Navidad sigue siendo un espacio clave de encuentro familiar e intergeneracional.

Hoy también es necesario visibilizar a muchos adultos mayores que viven en geriátricos y no forman parte de las celebraciones familiares. Son abuelos con historias que aportarían muchísimo a la vida familiar, especialmente a los más chicos, y por eso es fundamental integrarlos activamente como un gesto concreto de amor y pertenencia.

—¿Qué lugar ocupa hoy la familia en estas celebraciones y qué cambios observa en los vínculos que se ponen en juego?

—La familia sigue ocupando un lugar central en la celebración de la Navidad, y ese núcleo esencial no ha cambiado. Lo que sí se modificó son algunos detalles prácticos: el tipo de reuniones, muchas veces adaptadas al calor, la modalidad del encuentro, el tipo de comida o la cantidad de personas. Pero en lo profundo, lo central sigue siendo lo mismo. La palabra Navidad viene del latín y significa nacimiento.

Es la celebración del nacimiento del Niño Jesús y el encuentro de las familias para dar lugar a un corazón nuevo. Desde lo humano y lo clínico, recomiendo focalizarse en lo esencial.

Abuelos, padres, hijos y nietos: la Navidad como punto de encuentro intergeneracional en tiempos de agendas fragmentadas.

Quienes viven la fe tienen allí una base sólida para habitar el presente sin perderse en los cambios constantes y sostener las tradiciones que son la esencia. También aconsejo ir a lo simple: la humildad, los afectos, el cariño, la presencia, la mirada, sin celulares ni pantallas, y darse tiempo para hablar.

Dejar de lado el consumismo implica preguntarse dónde ponemos el foco de la mente y del corazón, cómo estar más cerca del otro y cómo apagar el ruido interior para conectar y desapegarse de la búsqueda del placer inmediato, las corridas y el materialismo. El minimalismo, en términos modernos, es una vía importante para recuperar la paz interior y mejorar la calidad de los vínculos.

—¿Cómo influyen las dinámicas sociales actuales en la forma de reunirse en Navidad?

—Influyen de manera significativa. Vivimos con tiempos acelerados, exigencias laborales altas, distancias físicas y migraciones internas que dificultan la reunión familiar. A esto se suma que cerca del 50 por ciento de las familias experimenta estrés por el gasto económico que implican estas fiestas.

La organización, las compras, los compromisos y las tensiones familiares generan una carga emocional considerable. Frente a este escenario, es clave priorizar lo verdaderamente importante: estar unidos, dialogar con respeto, atender bien a los adultos mayores, no generar ansiedad en los niños y cuidar la calma y el clima familiar. La Navidad pierde sentido cuando se reduce a los regalos y recupera su valor cuando se pone el foco en el encuentro y la trascendencia.

—¿Qué peso tiene la tradición y qué lugar ganaron las nuevas costumbres?

—La tradición sigue teniendo un peso central para festejar la Navidad. Algunos adultos, decimos que actuamos como representantes del obispo San Nicolás de Bari, que hace ya muchos años hacía regalos a los niños pobres de su ciudad, y contamos a los más grandes como esta historia fue tomada por una empresa líder en bebidas a nivel internacional y lo convirtió en Santa Claus o Papa Noel.

Ambas tradiciones, muy antiguas, confluyen. Las recibimos de padres, abuelos y bisabuelos y las perpetuamos al repetirlas con nuestros hijos y nietos. Son comunes los rituales familiares, la mesa compartida, el pesebre, las costumbres transmitidas de generación en generación.

Los niños reordenan la celebración y devuelven una mirada más auténtica y pausada de la Navidad.

Al mismo tiempo, han surgido nuevas modalidades, como celebrar en restaurantes, reunirse con amigos después de la medianoche o modificar algunos detalles pero que no hacen a la esencia. Estas nuevas costumbres no son necesariamente negativas, pero no deberían desplazar el objetivo principal de estas fiestas.

Existe una percepción extendida de que el sentido original de la Navidad —la reflexión, la unidad y el encuentro— se ha visto desdibujado por el consumismo, la presión social por “mostrar felicidad” y expectativas poco realistas, lo que genera estrés y desconexión emocional.

Muchas familias, sin embargo, están intentando reenfocar la celebración en la gratitud, los vínculos genuinos y el bienestar emocional, y ese camino resulta mucho más saludable.

Cartas escritas a mano entre un niño y su abuelo recuperan el valor de la palabra como puente emocional entre generaciones.

Todos podemos bajar el tono en las compras, regalar cosas hechas a mano, escribir una carta a puño y letra a mamá y papá, o a los abuelos, aprender a cantar villancicos o incluso visitar un geriátrico en familia y acercar esta alegría a otros que no la tienen. La alegría y una sonrisa, muchas veces es el mejor regalo que una persona puede recibir.

—¿Cómo impactan las tensiones familiares o las diferencias generacionales durante estas celebraciones?

—Es natural que existan diferencias generacionales, de opiniones o de estilos de vida, y la Navidad suele intensificarlas. Sin embargo, aun cuando aparezcan tensiones, lo más importante debe ser permanecer unidos ante todo, conservando el buen diálogo y el cariño por sobre todas las cosas.

Desde una mirada humana y cristiana, la prioridad no es imponer posturas, sino cuidar el vínculo. Ser flexibles frente a nuevos programas, aceptar adaptaciones que contemplen a todos y pensar siempre en el bien común —especialmente en los niños y en los adultos mayores— ayuda a reducir conflictos y a sostener la unidad familiar.

Siempre son más las cosas que nos unen, aunque parezca tan lejana la distancia, como la caridad bien entendida empieza por casa intentemos que la Navidad haya durado todo el mes, ya que comenzó el 8 de Diciembre: armar juntos el arbolito y el pesebre, decorar la casa, hacer un calendario de Adviento para ir relatando los acontecimientos que vivieron María y José hasta llegar al pesebre de Belén y al nacimiento del niño Jesús.

También cocinar el típico vitel tone de la tía, o la ensalada que hace la abuela, o hacer la garrapiñada con mamá o las masitas navideñas para regalar a tíos y padrinos, hacer adornos navideños para el arbolito de la familia grande y los amigos, preparar pequeños regalos para los adultos (cartitas, dibujos, dulces, masitas) o ir al restaurant favorito si así es que se puede, pero manteniendo ese espíritu navideño. Sería una gran pena que fueran desapareciendo estos rituales tradicionales: está en cada uno de nosotros mantenerlo vivo de generación en generación.

—¿Qué recomienda cuando hay duelos recientes o situaciones emocionales sensibles?

—Es importante no forzar la alegría ni negar el dolor. La Navidad no exige estar bien todo el tiempo, sino estar presentes de manera auténtica. Poder hablar del que ya no está, recordarlo con amor y ofrecer una misa por su alma ayuda a integrar el duelo. No hay que tener miedo de hablar del dolor, porque cuando se comparte en familia se alivia mejor y más rápido.

La Navidad concentra emociones intensas y pone en juego vínculos, duelos y recuerdos compartidos.

También es fundamental aliviar las tareas del hogar, especialmente a las madres y a las mujeres que suelen cargar con gran parte de la organización, la cocina y la preparación de la celebración, así como a quienes ofician de anfitriones. Ser atentos, colaborar y tratarlos con especial cariño y respeto es una forma concreta de cuidar los vínculos y evitar tensiones innecesarias.

—¿Qué rol cumplen los niños en la dinámica navideña?

—Ocupan un lugar central. Su presencia ordena la celebración, suaviza tensiones y devuelve una mirada más simple y auténtica de la realidad. Ellos ayudan a los adultos a desacelerar y a conectar con lo esencial.

Cuando se suman nuevas generaciones, la dinámica familiar se reorganiza naturalmente: se ajustan horarios, se cuidan los climas emocionales y se refuerza la transmisión de valores, tradiciones y sentido, que son un verdadero legado familiar. Es muy lindo si hay niños en la casa que a las 12 horas si aún están despiertos entre todos, puedan colocar en el pesebre al Niño Jesus, como la llegada del bebe a la casa, al que todos miran, hacen silencio, contemplan con amor e ilusión. Esa alegría, desde el corazón es la verdadera la que perdura en el tiempo.

—¿Se observa una tendencia a celebrar en grupos más pequeños?

—Sí, por cuestiones organizativas o de logísticas, pero la Navidad conserva su carácter de encuentro amplio en el deseo profundo de las familias.

La mesa navideña sigue siendo uno de los pocos espacios donde conviven varias generaciones bajo un mismo ritual familiar.

Incluso cuando no todos pueden estar presentes, se buscan formas de cercanía. La clave no está en la cantidad, sino en la calidad del encuentro y en el sentido que se le da.

—En el caso de la generación silver, ¿cómo viven hoy la Navidad?

—Los adultos mayores, y en particular los abuelos, viven la Navidad con una carga emocional muy intensa. Para muchos, representa una reafirmación de pertenencia y de sentido. Los abuelos son necesarios para la familia: transmiten memoria, valores y estabilidad emocional. Es hermoso tenerlos cerca y que puedan estar en familia.

Es fundamental no caer en una cultura del descarte. Ser verdaderamente inclusivos implica reconocer su lugar, escucharlos y acompañarlos, especialmente cuando están solos, enfermos o institucionalizados.

En el caso de los abuelos que ya han fallecido ,su presencia en foto, simbólicamente, enriquece profundamente la vida familiar, porque mantiene vivo el respeto por sus vidas y su legado de vida en cada uno.

—¿Qué cambios percibe en sus expectativas y necesidades emocionales?

—Hoy necesitan sentirse reconocidos y valorados. La Navidad puede ser un momento de alegría o de tristeza según el lugar que ocupen en la familia. Cuando se los escucha y se reconoce su historia, su presencia se convierte en un sostén emocional para todos.

—¿Qué es lo esencial que tiene la Navidad?

—La Navidad es una oportunidad para volver a lo esencial. Con el tiempo ganaron espacio costumbres externas, luces y planes excesivos, y se perdió algo de la calma y el simbolismo.

Antes, cada tradición tenía su momento y su sentido: decorar la casa juntos, armar el pesebre, cantar villancicos, cocinar en familia, enviar saludos. En una sociedad marcada por el apuro y el desgaste emocional, la familia y el encuentro siguen siendo un refugio fundamental. Volver a lo simple, cuidar a los más frágiles y vivir estas fechas con mayor humanidad es hoy una verdadera necesidad.