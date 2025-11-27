Generación Silver

¿Tiene George Clooney miedo a envejecer?

El actor se encuentra filmando en París la película de Noah Baumbach, “Jay Kelly”, junto con Adam Sandler. El estreno está previsto en Netflix a partir del 5 de diciembre. Interpreta a un actor sesentón como él que, al envejecer, se siente un poco perdido

Guardar
George Clooney no se identifica
George Clooney no se identifica con los temores de su personaje (INA FASSBENDER/Pool via REUTERS)

El compañero de Jay es su manager y amigo, Ron, que lo sostendrá en sus dudas existenciales, encarnado por el exitoso comediante de Cincuenta nuevas citas y tantos otros éxitos. “No sé si todos necesitamos de un Ron, pero es agradable tener uno cerca”, explica Adam Sandler. “Tener compañía, alguien que atravesó todas estas pruebas con uno, es una relación agradable. ¡Pero pienso que Jay Kelly y George Clooney tienen suficiente confianza en sí mismos como para no tener que necesitar un Ron!”, aclara.

Por su parte, para George Clooney “la belleza de la historia reside en el hecho de que se trata de dos personas que, al final, se dan cuenta de que en realidad son verdaderos amigos”.

Jay Kelly, el protagonista, teme envejecer, a pesar de su éxito y de su belleza. ¿Ocurre esto mismo con George Clooney? “No”, aseguró éste, en una entrevista exclusiva para France Inter.

“Quiero decir, ¿cuál es la otra opción? ¿La muerte? Tengo 64 años y hay una parte de uno que cuando uno se despierta, se dice ‘tengo 64 años’. Uno no lo siente, realmente, pero uno sabe que está en decadencia, y todo lo que uno puede hacer es ser agradecido por poder todavía trabajar, por tener una carrera y tener todavía gente que cuenta para uno”.

George Clooney y Adam Sandler
George Clooney y Adam Sandler (Foto: Chantal Anderson / The New York Times)

Adam Sandler, de 59 años, afirma por su lado que no le gusta envejecer. “Pero no le temo”, aclara.

Cuando se les pregunta acerca de sus modelos de actores, ambos aseguran extrañar a alguno de los grandes que ya no están hoy. “George y yo adoramos a Paul Newman, a Cary Grant lo quise toda la vida”, dice Sandler. Y Clooney se explaya: “Odié que Robert Redford muriera de esa manera. Hay algo en Robert que hacía que lo viéramos joven todo el tiempo, un hermoso hombre, radiante, siempre. Y extraño todo el tiempo a Butch Cassidy y Sundance Kid”.

“Ya no basta un solo nombre para hacer grande un film. Es muy difícil encontrar hoy a alguien que pudiera ‘ponerse el traje’ de esa generación. De Niro, Hackman…”, explica Clooney, con humildad. En un momento de la película, Jay entra al baño del tren y se mira en el espejo, preguntándose, con nostalgia, por esos grandes actores. George aclara que no se identifica con el personaje, en ese sentido. “Soy más simpático, soy alguien más feliz. Pienso que el personaje no es feliz, o sea, no encuentro semejanza”.

“Soy más simpático, y más
“Soy más simpático, y más feliz, que mi personaje", dice George Clooney sobre el rol en su ultima película (foto de archivo del estremno en Broadway de “Goodnight and Goodluck”, en febrero de 2025 / REUTERS/Caitlin Ochs)

Cuando le preguntan cómo es ser George Clooney en la vida cotidiana, cuando, por ejemplo, le toca tomar un tren, dice que le puede ocurrir lo que pasa con su personaje, a quien todos los pasajeros se le arrojan encima al verlo. “Hace dos semanas tomé el tren para ir de Aix-en-Provence a París. Tomo todo el tiempo trenes, es el medio más fácil para desplazarse en Europa. Pero uno no puede quedar de incógnito, porque entonces parecería un cretino, pero uno se arriesga a pasar una escena parecida”. Esto no lo disuade de seguir viajando de esa manera: “Los trenes franceses son increíbles, muy rápidos, lo cual es muy agradable”.

Cuando les preguntan qué actores, qué directores del cine francés les inspiran en particular, Clooney responde que es muy amigo de Jean Dujardin, y que éste le envía todas las películas que va haciendo. El actor estadounidense explica que para los norteamericanos, el cine francés jugó un papel muy importante en el siglo pasado. “El cine francés, a partir de los años 50, fue el gran motor de nuestro decenio, a partir de los 60, con historias introspectivas, centradas en los personajes. Y todo esto venía del cine francés. Soy un gran fanático de todo eso”.

Volviendo a la película que protagoniza, le recuerdan que, en una escena del film, se escucha a una admiradora gritar “Jay presidente”. ¿Acaso sueña con escuchar esto alguna vez?, le preguntan.

George Clooney en el Festival
George Clooney en el Festival de Venecia en 2024 (REUTERS/Louisa Gouliamaki)

“No, no, ya soy demasiado viejo para eso…y pienso que hay gente mucho más calificada que yo. Tuvimos un actor que fue presidente, Ronald Reagan. Creo que tenemos que encontrar sangre nueva. Guiar a las nuevas generaciones. Soy muy entusiasta acerca de las nuevas generaciones”, aclara George Clooney. “Yo diría que ahora todos ya son un poco muy viejos… Tenemos que tener gente más joven, con ideas más nuevas”.

Temas Relacionados

George ClooneyAdam Sandlermiedo a envejecerJay KellyNoah Baumbachgeneracion-silver

Últimas Noticias

Columna y postura: ¿es posible evitar encorvarse con el paso de los años?

Las causas por las cuales se puede perder la posición erguida son de diversa índole. La buena noticia es que existen tratamientos y, sobre todo, rutinas que permiten evitar o al menos retardar el proceso, como lo explican dos especialistas

Columna y postura: ¿es posible

Paisaje y memoria: así es el pueblo que guarda el secreto de Domenico Modugno y la canción más popular de Italia

La generación silver encuentra en este rincón del Adriático el despertar de un recuerdo de juventud cuando la inconfundible voz del artista flota sobre el mar con ‘Volare’, en un eco que nunca se apaga

Paisaje y memoria: así es

El entrenamiento de Michelle Obama para mantenerse vital a los 61 años: natación, boxeo y ejercicios de fuerza

La constancia y las rutinas variadas, incluso cuando está de viaje, caracterizan a la ex primera dama estadounidense, que impulsa los beneficios de cuidar la salud a cualquier edad

El entrenamiento de Michelle Obama

Con IA, científicos de Yale logran obtener información clave sobre el envejecimiento y la salud genética de los órganos

Al analizar 10.000 tejidos de más de 800 donantes, demostraron que la inteligencia artificial puede identificar regiones celulares y la edad biológica de una persona o el funcionamiento de sus genes, mejorando la medicina personalizada

Con IA, científicos de Yale

El cerebro cambia constantemente pero no de modo uniforme: los 66 y los 83 años son momentos clave

Un estudio de la Universidad de Cambridge identificó cinco fases de evolución de la infancia a la ancianidad con varios puntos de inflexión, siendo los primeros los 9 y los 32. La adolescencia dura hasta los 30 y la vejez se divide en dos superíodos

El cerebro cambia constantemente pero
DEPORTES
Los Pumas 7’s debutan frente

Los Pumas 7’s debutan frente a Fiji en el inicio del circuito mundial de seven en Dubai

“No vi un mejor nocaut”: la impresionante finalización del argentino Lucas Corbage en MMA que pelea por ser el KO del año

Colapinto reveló quién quiere que se consagre campeón de la F1 y explicó por qué Alpine puede ilusionarse en el GP de Qatar

“Me quedé sin dinero y pedí un crédito de USD 60.000”: la historia desconocida de Pedro Cachin y una impactante confesión sobre su retiro

Nueve años de la gloria en Zagreb: la aventura que llevó a Argentina a su primera Copa Davis

TELESHOW
Griselda Siciliani relató qué siente

Griselda Siciliani relató qué siente al ponerse en la piel de Moria Casán: “Nunca me pensé a mí misma en este proyecto”

Alejandro Borensztein recordó a su primera esposa Merlina Licht, a 15 años de su muerte

Alfa sorprendió en Cuestión de Peso y realizó un tour por su casa: reliquias y pasión por la música y los autos

La reacción de la China Suárez a los comentarios a su trabajo por la nueva serie

Ivana Figueiras habló de los polémicos mensajes románticos de Darío Cvitanich: “Cada uno dice lo que siente”

INFOBAE AMÉRICA

El Louvre sube el precio

El Louvre sube el precio de la entrada para turistas no europeos a partir de enero de 2026

Macron presentó un nuevo servicio militar para voluntarios de 18 y 19 años

La UE y Chile acordaron profundizar su cooperación comercial y de inversiones

Cómo “Stranger Things” definió la era del algoritmo

Francia reafirmó su rechazo al acuerdo comercial entre la UE y Mercosur ante votaciones clave en Bruselas