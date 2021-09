Jordi Soler, CEO de LVP España sobre la llegada de Ibai y Piqué: “Va a generar mucha expectación en nuestro sector y va a despertar el interés de nuevas audiencias”

Ibai y Piqué anunciaron que compraron una plaza en la Superliga española de League of Legends.

Con el pasar del tiempo la relación entre los esports y los deportes tradicionales se va haciendo más estrecha, y cada vez son más las figuras de disciplinas como el fútbol que deciden innovar e invertir en equipos de deportes electrónicos. Ejemplos hay muchos, y el más reciente es el de Gerard Piqué, defensor de la selección de España y del FC Barcelona, que anunció una alianza junto al streamer Ibai Llanos, para participar en la Superliga de LVP España, uno de los certámenes más importantes de League of Legends en Europa.

Ambos hicieron público a través de un video de Twitter que compraron una plaza en dicho certamen. La misma correspondía a Astralis SB, que se había ganado su lugar superar a eMonkeyz por 3-0 en la serie por la Promoción/Relegación. El precio que habrían pagado rondaría los 30.000 euros. Aún no dieron a conocer ni el nombre ni el logo de la organización, aunque avisaron que podría haber votaciones entre los seguidores para que los propios fans ayuden a elegir las características del equipo.

Es sin dudas una gran noticia para el sistema competitivo en España y para los esports en general, ya que se trata de una colaboración entre dos grandes figuras de diferentes ámbitos: la creación de contenido en internet y el fútbol. Desde Infobae Gaming dialogamos con Jordi Soler, CEO de LVP (Liga de Videojuegos Profesional) de España, quien dio su visión acerca del anuncio.

La Superliga le dio la bienvenida al equipo de Ibai y Piqué.

- ¿Qué consideran que pueden ofrecerle Ibai y Piqué a la Superliga con su llegada?

- La llegada de un nuevo equipo a la Superliga siempre genera mucho interés. Sucedió con MAD Lions en su momento o hace un par de años con UCAM Esports Club y Cream Real Betis, por citar algunos ejemplos. En este caso, por tratarse del equipo de dos figuras muy conocidas -y más en el caso de Ibai que salió de LVP-, creemos que va a generar mucha expectación en nuestro sector y que va a despertar el interés de nuevas audiencias. A partir de ahí, será esencial que trabajemos junto a ellos para que tengan el mejor proyecto posible y para que se involucren en el crecimiento de la competición, desde un punto de vista de comunicación, pero también deportivo. Desde LVP (Grupo MEDIAPRO) vamos a seguir poniendo el foco en el producto y consolidando el modelo de relación con los clubes, para que el ecosistema sea cada vez más grande y cada vez más reconocible para audiencias y patrocinadores.

Ibai es actualmente uno de los creadores de contenido más importantes, no solo de habla hispana, sino también del mundo entero. Comenzó como relator/caster de League of Legends en LVP, y con su carisma y buenas ideas fue mutando su labor. Hoy en día es streamer, y según TwitchMetrics es el usuario que más creció el último mes en Twitch, donde supera los 7,7 millones de seguidores. Se caracteriza por realizar diferentes eventos, con otras figuras o futbolistas como invitados, y rompió los esquemas siendo parte de la presentación de Lionel Messi en el PSG.

- ¿Es especial el hecho de que Ibai haya trabajado con LVP y luego vuelva con otro rol? ¿Qué significa eso para ustedes?

- Es especial porque no había sucedido hasta ahora y porque se trata de Ibai, uno de los creadores de contenido más grandes del mundo. Ibai dijo en su presentación que la Superliga “es la mejor liga regional de Europa a nivel de realización, producción y comentaristas”, así que debemos seguir trabajando en esa línea, ahora junto a él. En ese sentido, seguro que podemos activar palancas para impactar a audiencias que hasta ahora no nos conocían o que no nos seguían con regularidad. Más allá de eso, la relación con Ibai desde LVP va a ser igual que con la del resto de equipos.

- La llegada de una figura del deporte tradicional como inversor a un equipo o la incursión de clubes es un hecho recurrente en Argentina. ¿Creen que es una puerta para seguir difuminando los límites entre dichas disciplinas y los Esports?

- No le damos tanto valor a la procedencia de esa figura como a su proyecto, que sea sólido, sostenible y motivador; y a su implicación, ya que es esencial que se junten con los mejores profesionales del sector y que participen activamente en la expansión de sus equipos y de la competición. Casos como el de Cream Real Betis, que compite en la Superliga de LVP, son muy interesantes, ya que se junta la estructura, la experiencia y la profesionalidad de un club deportivo como el Real Betis con el conocimiento del sector, la experiencia en el mismo y la pasión de Cream, que es un equipo nativo de eSports. En Argentina tenemos los casos de River y Boca, que compitan en la Liga Master Flow, o de deportistas como Guillermo Coria o Juan Sebastián Verón, que también están apostando por el sector de los eSports y que han ayudado a llegar a nuevos públicos, que es lo que creemos que también pasará en España.

El trofeo de LVP.

El certamen más importante del Viejo Continente es la LEC (League of Legends European Championship). Es una liga franquiciada con diez organizaciones, por lo que no se puede ascender directamente. El segundo torneo en importancia es el European Masters, que reúne a los mejores equipos de 13 torneos regionales, entre ellos, la Superliga española.

La llegada del equipo de Piqué e Ibai no es la única gran noticia para la Superliga, ya que el próximo año también contará con el arribo de Fnatic, unas de las organizaciones de esports más importantes del planeta, que se unirá a Team Queso para continuar con el rodaje de una de sus academias. Es uno de los tres clubes de la LEC que dirán presente en colaboración con otro, junto a Mad Lions Madrid y G2 Arctic.

- Además parece estar confirmado el arribo de Fnatic tras su alianza con Team Queso. El 2022 parece ser una temporada prometedora, ¿la mejor de la historia de la Superliga? ¿Qué expectativas tienen para el próximo año?

- Fnatic viene a la Superliga junto a Team Queso, aunque en las próximas semanas darán más detalles de este acuerdo. Desde luego, tanto el de Ibai y Piqué como Fnatic son dos equipos que van a despertar muchísima expectación, así que estamos seguros de que vamos a tener una Superliga espectacular con los grandes equipos que ya competían y con los que se van a estrenar. Para ello, tenemos una base que ya es excelente: la temporada de verano 2021 se cerró con más de cinco millones de espectadores acumulados y se coronó con una espectacular final que vieron 300.000 espectadores únicos, que marcó el pico histórico de concurrentes con 73.596 espectadores y que consiguió un 168% más de horas vistas que la final de verano 2020.