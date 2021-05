Seis videojuegos para no perder de vista durante el mes de mayo

En un año donde los retrasos son el pan nuestro de cada día, es de agradecer que tanques de la talla de Resident Evil Village lleguen sin problemas a nuestras manos, puesto que se trata de uno de los juegos más esperados no sólo del mes de mayo, sino de este 2021. Pero no es el único juego que se va a publicar durante este mes, ya que nos vamos a encontrar con viejas promesas de la talla de Biomutant, un hit de PC que llega a consolas y mucho más en este breve repaso por los juegos que no deberías perder de vista en el mes de mayo.

Resident Evil Village (7 de mayo, PC, PS4/5, Xbox One, Xbox Series S|X)

Se trata de la secuela de uno de los mejores títulos de la serie de Resident Evil, el cual se animó a patear el tablero adoptando una cámara en primera persona. Village continúa con esta filosofía y vuelve a centrarse en Ethan Winters, en esta ocasión extraviado en una aldea misteriosa donde deberá encontrar el paradero de su hija desaparecida. Con recursos propios y también muchos elementos de Resident Evil 4, Village promete una montaña rusa de emociones para los jugadores, entornos novedosos, amplios y obviamente, una buena cantidad de sustos.

Skate City (6 de mayo, Nintendo Switch, PlayStation 4/5, Xbox One / Series S|X, PC)

El juego desarrollado por Agens supo ser exclusivo de Apple Arcade hasta ahora, que recibirá versiones para todas las plataformas disponibles. Skate City es un juego de skateboarding que toma elementos tanto de la serie de Tony Hawk como Skate, de EA. Esto se traduce en una jugabilidad sencilla de aprender pero muy compleja de dominar, mientras exploramos distintos puntos para patinar en locaciones reales como Los Angeles, Oslo y Barcelona, entre otras. Tiene un estilo visual distintivo y según se pudo ver en demos anteriores, se siente muy a gusto jugarlo sin pantalla táctil.

Mass Effect Legendary Edition (14 de mayo, PC, PlayStation 4/5, Xbox One / Series S|X)

¿Qué más se puede agregar sobre lo que es Mass Effect? La mítica saga de RPG sideral vuelve en un formato que plantea numerosas mejoras desde lo visual, haciendo un lifting a toda la parte técnica de una trilogía que se apoya en un guión a prueba de balas, personajes entrañables y una profundidad inusitada. Mass Effect Legendary Edition es la remake que los fanáticos esperaban hace mucho tiempo, con retoques a través de complejos procesos de inteligencia artificial que hacen ver a los juegos como si fuesen actuales. Además de ciertas mejoras en el manejo de menús y ajustes en la jugabilidad, esta edición incluye todos los contenidos descargables disponibles. Una oportunidad para volver a experimentar la mejor ópera espacial de todos los tiempos.

Hood: Outlaws & Legends (10 de mayo, PC, PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series S|X)

Focus Home Interactive nos trae este juego multiplayer que se apoya en el concepto de “jugador contra jugador contra entorno”, en el sentido de que enfrentará a dos equipos de cuatro participantes y además habrá amenazas controladas por la CPU. Lo interesante es el planteo: se trata de un título inspirado en el universo de Robin Hood en el que los “bandidos” deberán armar un plan para infiltrarse en distintas fortificaciones y poder robar el tesoro. Los atracos tienen varias etapas y requieren mucha planificación, cosa que tendrá más profundidad considerando la sinergia entre las distintas clases a elegir y obviamente la comunicación tomará un rol fundamental. Una idea sumamente original que, de ser ejecutada con buen tacto, tiene el potencial de convertirse en un éxito.

Rust (21 de mayo, PlayStation 4, Xbox One)

Rust supo ser uno de los abanderados del género de la “supervivencia” en PC. Se trata de uno de esos juegos en los que debemos juntar recursos para avanzar en un árbol tecnológico que nos permita fabricar refugios y distintos elementos para sobrevivir a un entorno hostil, jugadores predatorios o mismo soportar hambre y distintas enfermedades. Luego de haber experimentado sus mejores momentos en PC, con una comunidad enorme, Rust llega por fin a consolas para convocar nuevas audiencias.

Biomutant (25 de mayo, PC, PlayStation 4, Xbox One)

Experiment 101 viene trabajando en Biomutant desde hace más de 6 años. Desde su anuncio, los jugadores se mantienen en vilo puesto que lo que prometen es esperanzador: un RPG de acción en tercera persona en un entorno abierto, protagonizado por distintos mamíferos en un mundo azotado por la contaminación al que debemos salvar. Con la posibilidad de personalizar a nuestro mamífero y rolear a fondo, también se nos presenta la ocasión de optar por varias líneas argumentales en la campaña principal, las cuales irán cambiando con nuestras acciones y decisiones en el transcurso de la partida. Uno de los prospectos más interesantes y al que definitivamente hay que seguir de cerca.