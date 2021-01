Comienza la Liga Latinoamérica 2021, el torneo más importante de League Of Legends de la región y te contamos todos los detalles

Fotografiá fechada el 15 de febrero que muestra una vista general del torneo de la liga Latinoamericana de League of Legends, en Ciudad de México (México). EFE/Mario Guzmán/Archivo

La Liga Latinoamérica es el certamen de esports más importante de la región, de eso no hay dudas. Está compuesto por ocho equipos y se divide en tres etapas . La primera enfrenta a todos contra todos dos veces. Es al mejor de una partida y cada victoria otorga una unidad. Los mejores cinco avanzan al Pentágono, en donde juegan un single round roubin. Esta vez cada triunfo da dos puntos, que se suman a la tabla general. Quien acabe primero accederá directo a la final, mientras que el segundo aguardará en semifinales al ganador del cruce entre el tercero y el cuarto.

Es un formato único que se inventó para esta competencia en 2020 y que se mantendrá en 2021. A lo largo del año se jugarán dos certámenes: el Apertura y el Clausura. El ganador del primero clasificará al Mid-Season Invitational, y el del segundo accederá a Worlds, el Mundial de League of Legends.

Rainbow7

Rainbow7 es el vigente campeón y quien representó a la región en el último Mundial. Sufrió varias modificaciones durante el periodo de pases y encarará el Apertura con una formación renovada.

En el carril superior estará el surcoreano Rey. Promete ser la máxima figura del equipo, ya que previamente fue parte de grandes equipos como KT Rolster de Corea y Edward Gaming de China. En la jungla el uruguayo Xypherz reemplazará a Josedeodo, que emigró a la LCS, y en mid continuará el chileno Aloned. Shadow se mantiene como soporte en la botlane, e incorporaron a CEO, ex Coscu Army, como ADC.

“ Xypherz era un jugador que creíamos que estaba al nivel de Josedeodo y lo están demostrando. Nos sentimos cómodos con él. CEO viene del tier 3 y es muy bueno mecánicamente. Nos está yendo bien. Es fácil de manejarlo y está muy dispuesto a mejorar. Y por el lado de Rey es un import con muy alto nivel que pasó por equipos muy buenos y tiene mucho conocimiento”, declaró el soporte argentino Shadow.

Por otro lado, el positional coach Cristian “Khynm” Alonso destacó las virtunes de este R7 en comparación al que ganó el último Clausura: “Rey juega demasiados champions. Eso puede aportar mucho en la toplane. Con el ADC no estamos limitados en las variables que se pueden usar, el año pasado si lo sentí con el swipe de Leza. Tenemos un equipo bastante completo, voy a dejar en claro que es un progreso, no vamos a ser el mejor equipo en la primera fecha. Hay que ir pasado a paso, creo que tenemos buenos jugadores”.

Top Laner: Rey

Jungla: Xypherz

Mid Laner: Aloned

ADC: CEO

Support: Shadow

Coach: Skin





All Knights

Los Caballeros fueron finalistas en las últimas tres ediciones de la LLA, y buscarán ser protagonistas este 2021. Esta vez contarán solo con un import en su equipo titular: WADID, ex Griffin y FlyQuest Academy, entre otros, como Support. En tanto el chileno Zothve será el support, en reemplazo de Newbie.

Jisu dejó la organización y el ecuatoriano Straight tomará la titularidad en Top, mientras que Grell y Kiefer se mantienen como jungla y mid titulares respectivamente. En tanto, el rol de ADC lo ocupará Pancake.

Top Laner: Straight

Jungla: Grell

Mid Laner: Kiefer

ADC: Pancake

WADID: Support

Coach: Mora





Isurus

Facundo Calabró junto a Seiya levantan la copa.

Luego de una temporada en la que no pudieron cosechar títulos, el Tiburón argentino abandona su histórica plantilla para ir por nuevos objetivos este año. Con experiencia y sangre nueva buscarán volver a la gloria.

Jirall volvió a retirarse del competitivo y su lugar en la toplaner será ocupado por el joven Zero, que desempeñó un gran papel en Furious Gaming. En la jungla estará el histórico Tierwulf, que regresa a Latam tras su paso por Europa y Brasil.

Seiya y Warangelus seguirán como midlaner y ADC, mientras que Shu Hari ocupará el lugar de Slow como Support, que decidió colgar el mouse y el teclado.

“Tengo muchas expectativas. Luego de unas largas vacaciones tenés muchas ganas de empezar los torneos y de medirte contra los mejores. Creo que el torneo va a ser muy competitivo, hay muy buenos equipos. Me parece imposible decidir cuales son los mejores o peores. Creo que va a estar muy interesante”, declaró el histórico Seiya.

Top Laner: Zero

Jungla: Tierwulf

Mid Laner: Seiya

ADC: Warangelous

Support: Shu Hari

Coach: Yeti





Gillette Infinity Esports

La escuadra del Infinito no logró el rendimiento esperado el último año, y volvió a armarse con todo para luchar con el título en el Apertura. Cambiaron de gaming house y se reforzaron con jugadores de renombre.

El carrilero superior del equipo será el uruguayo Buggax, que el último año fue parte de Falkol de Brasil. Regresa a Latinoamérica luego de haber sido figura con Isurus en Worlds 2019. En la jungla continuará el peruano Solidsnake, y la gran promesa Cody se suma como midlaner. Fue una de las revelaciones de la temporada pasada y el jugador a seguir en este 2021.

El histórico Whitelotus seguirá como ADC, y el rookie Ackerman se suma como soporte. Fue campeón con Nocturns de la Liga Master Flow y dará el gran salto a la LLA. También hubo cambios en la dirección técnica, porque apostaron por el estadounidense DFTBA como coach.

En cuanto a cómo encaran esta nueva temporada, Paul “Monrrow” Venegas, fundador del Infinito comentó: “Todo cambió. No solo la mayor parte del roster, sino también todo lo que rodea, metodologías de trabajo, aspectos físicos y psicológicos. Además de un ambiente más nítido . Me parece que este año tenemos todo para ganar”.

Top Laner: Buggax

Jungla: Solidsnake

Mid Laner: Cody

ADC: Whitelotus

Support: Ackerman

Coach: DFTBA





Furious Gaming

Pase lo que pase la Calavera deberá disputar la Promoción/Relegación a finales de año, por lo que pateó el tablero y presentó un roster totalmente renovado para encerar la nueva temporada. Luego de un 2020 en el que los resultados no se dieron, buscará dar el batacazo y pelear el título.

Esta vez tendrá dos imports en el equipo: los surcoreanos Bugi (jungla) y Erry (ADC). El primero viene de disputar Worlds 2020 con V3 de Japón, y tiene experiencia internacional en otros equipos como Flash Wolves y Machi Esports de Taiwan. El segundo proviene de NA, y los últimos dos años vistió la camiseta de FlyQuest Academy.

En la toplane estará el costarricense Jauny, y su compatriota Baula continuará como support. El carril central estará comandado por el argentino Toplop.

Gonzalo García, CEO de Furious le contó a Infobae Gaming cuáles son las aspiraciones del equipo: “ Es el año en el que más dinero hemos invertido ya sea en recursos humanos (jugadores y staff) como en infraestructura (Gaming Facility de última generación). También contamos con un staff técnico liderado por Dye en el rol de Head Coach, y contamos con Strategic Coach, Analista y Positional Coach. Luego de dos años de resultados regulares a malos decidimos jugar fuerte y armar un equipo bien competitivo. Obviamente aspiramos a salir campeones ya sea del Apertura como del Clausura y clasificar a eventos internacionales, es nuestro sueño y mi obsesión personal”.

“Con respecto a la preparación, arrancamos a comienzos de la semana pasada, estamos entrenando bloques de cinco partidos diarios contra otros equipos. Estamos teniendo resultados buenos tirando a muy buenos, no quiero hablar antes de tiempo pero creemos que estamos fuertes en comparación a la media del torneo, pero lo que mandan son los resultados de los partidos oficiales y no de los entrenamientos”, agregó.

Top Laner: Jauny

Jungla: Bugi

Mid Laner: Toplop

ADC: Erry

Support: Baula

Coach: Dye





XTEN Esports

Los bots lograron el objetivo de no caer en la Promoción/Relegación en 2020, y con nuevos equipos deberán esforzarse el doble para conseguir lo mismo o luchar por el título. Una vez más vuelven a apostar por un roster compuesto por dos surcoreanos. Esta vez los imports son el toplaner JackPoT y el midlaner Rainbow. Ambos llegaron desde el Santos de Brasil.

En tanto el argentino Unforgiven continuará como jungla, y sumaron a los rookies CARITATRISTE de Estral y Nothingham, de la Universidad Católica de Chile.

Top Laner: JackPOT

Jungla: Unforgiven

Mid Laner: Rainbow

ADC: CARITATRISTE

Support: Nothingham





Estral Esports

Es uno de los equipos nuevos de la LLA. Había ganado su lugar en la Promocíon/Relegación, pero debido a que no se disputó optó por comprar la plaza de Pixel Esports Club y se armó con un gran roster para pelear por el título.

Los Faraones apostaron por un equipo con experiencia, y tres de sus refuerzos llegan como campeones luego de coronarse en el Apertura y de disputar el último Mundial: Acce (top), Leza (mid) y UKFallen (coach).

También cuentan con dos imports provenientes de Corea del Sur. Uno es el ADC Bvoy, un viejo conocido de la escena, ex Furious Gaming, que llega tras su paso por Misfist, de Europa, y Flamengo de Brasil. El otro es el jungla MightyBear, que hasta el año pasado se desempeñó en su país.

En tanto el soporte será el argentino Gastruxs, que buscará ser una de las revelaciones del torneo. Durante el 2020 jugó en Undead Gaming y salió campeón de la Liga Master Flow.

UKFallen dialogó con Infobae Gaming y expresó: “Como equipo tenemos nuestros propios retos, como la barrea de idioma, pero nada que no sepamos como trabajar. Yo me encargaré de entregarle a Estral la victoria de la cual están tan acostumbrados. Tenemos las piezas correctas para ganar , solo necesitamos un par de semanas para consolidar nuestro estilo. Estral vino con todo en LLA, hacen las cosas distintas a los otros equipos incluso siendo los ‘nuevos’ en la liga. Así que no tenemos excusa, ganar es el único resultado para nosotros”.

Top Laner: Acce

Jungla: MightyBear

Mid Laner: Leza

ADC: Bvoy

Support: Gastruxs

Coach: UKFallen





Kaos Latin Gamers

Será la otra cara renovada de la Liga. El multicampeón del sur regresa a la máxima competencias tras una fusión con Azules Esports, y presentará un roster joven con refuerzos de jerarquía.

Los chilenos IceBox y Kreshtdoo se mantienen como titulares en top y en bot respectivamente, y se suma Duivel como soporte, que llega desde Azules Esports Academy. Cotopaco, ex campeón con Infinity será el midlaner, y el histórico QQmore desempeñará el rol de jungla.

Top Laner: IceBox

Jungla: QQmore

Mid Laner: Cotopaco

ADC: Kreshtdoo

Support: Duivel

Coach: MisterG

La Liga Latinoamérica se jugará los sábados y domingos a partir de las 20:00hs de Argentina. Todos los equipos se encuentran en la Ciudad de México, donde están las oficinas de Riot Games, y en principio las partidas iban a disputarse en una arena ubicada en el Shoping Artz Pedregal, como a inicios del 2020. Sin embargo, los encuentros se desarrollarán de manera online, con cada organización compitiendo desde su gaming house, al menos hasta que el COVID lo permita.

“ Nosotros estamos esperando las regulaciones de la Ciudad de México. Cuando nos permitan volver, vamos a volver. Pero es menester mencionar que lo importante es la salud de los players. Cuando sentamos que haya situaciones que lo beneficien vamos a regresar a tener un lugar para jugar”, mencionó Juan José Moreno Quesada, director de relaciones públicas de Riot Games.