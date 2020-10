La beta de Call of Duty: Black Ops Cold War permitirá probar dos nuevas modalidades

Una de los shooters más importantes de la industria del gaming, Call of Duty, arribará al mercado el próximo 13 de noviembre con su nuevo título, Black Ops Cold War, saga que fue iniciada hace casi una década. No obstante, los jugadores no tendrán que esperar tanto para, al menos, probarlo, ya que a partir de este fin de semana comenzará una beta gratuita que contará con las modalidades Duelo a Muerte por Equipos, Baja Confirmada o Dominio, entre otras.

Las productoras detrás de Call of Duty: Black Ops Cold War, Activision y Treyarch, anunciaron junto a un dinámico tráiler el lanzamiento de la beta de su nuevo título, el cual promete entregar mucha acción, frenesí y horas de juego, al igual que todos los de la saga. Esta prueba comenzará 8 y 9 de octubre para quienes tienen una reserva. Por su parte, los que no tienen esto, tendrán la chance de disfrutarlo desde el 10 al 12 y del 17 al 19 del mismo mes. Los usuarios de Xbox solamente podrán disfrutar del último periodo, por lo que deberán aprovechar.

Fechas de acceso a la beta de CoD: Black Ops Cold War

Según indicaron las desarrolladoras, esta beta llegará con varios modos de juegos incluidos, con el fin de entregar una experiencia cercana a lo que será el título. Entre los formatos con los que se encontrará el jugador aparecen los ya clásicos Muerte por equipos y Dominación. Sin embargo, habrá dos modalidades totalmente nuevas para los jugadores: Escolta VIP y Armas Combinadas.

La primera, Escolta VIP, ofrecerá un enfrentamiento entre dos equipos de seis jugadores, de los cuales uno será el VIP al que deberán asistir con el fin de que salga con vida. Armas Combinadas, por su parte, invitará a dos grupos formados por doce usuarios a enfrentarse utilizando armas y todo tipo de vehículos, dependiendo siempre de los mapas que se elijan.

La saga Black Ops fue iniciada hace casi una década, el 9 de noviembre del año 2010, por el estudio Treyarch. Aunque, la misma empezó contando un relato único sobre los hechos ocurridos en la Guerra Fría, en cada entrega sucesiva hubo importantes avances de época y tecnológicos, los cuales impactaron tanto a nivel historia como en jugabilidad. Por ejemplo, en su última entrega, Black Ops IV, los soldados contaban con exoesqueletos que le brindaban nuevas habilidades y herramientas en el campo de batalla.

Su trama se contará a través de agentes de ambos lados de la cortina de hierro. Con rusos infiltrados desde hace años, e incluso décadas, dentro de Estados Unidos. Estaría retomando la historia del Call Of Duty: Black Ops de 2010, que también tiene lugar durante ese interesante y poco explorado período de tiempo. Al igual que las entregas anteriores, todo parece indicar que la narrativa estará inspirada en hechos reales. El adelanto oficial del modo campaña muestra una entrevista real con el desertor de la KGB, Yuri Bezmenov, realizada en 1984.

Sin dudas, este nuevo capítulo de la franquicia llegará con la intención de generar ruido en la próxima generación de consolas, aprovechando todo el rendimiento gráfico que estas puedan brindar. Ligado a esto se encuentra la confirmación de que el título permitirá el juego cruzado contra usuarios de otras plataformas.

Call of Duty: Black Ops Cold War estará disponible a partir del 13 de noviembre para PlayStation 4, Xbox One y PC. También contará con versiones de la siguiente generación, tanto en PlayStation 5 y como en Xbox Series X/S.