La campaña de donación para que más personas con discapacidad puedan jugar videojuegos

Steven Spohn es director de operaciones de la fundación AbleGamers, una ONG que trabaja para mejorar la accesibilidad en el entorno de los videojuegos, para que más personas con discapacidad puedan jugar. En un video que se hizo viral, Spohn explica que él tiene una discapacidad y que no sabía si iba a llegar a los 40 años. Pero, ahora que cumplió esa edad, ha decidido festejarlo recaudando USD 1 millón para la ONG.

“Toda mi vida escuché a médicos que me decían que mi discapacidad me mataría algún día, pero aquí estamos. 15 de septiembre de 2020 y tengo 40 años. Y cuando tienes 40, se supone que tienes que hacer algo realmente grande para celebrarlo. El problema es que cuando los profesionales de la salud aman recordarte constantemente que tu enfermedad terminal se quedará con tu vida, realmente no planeas a largo plazo. No piensas que el día realmente llegue. Entonces, ¿qué diablos se supone que debo hacer?”, señaló.

En el video, bajo el lema #SoEveryoneCanGame (entonces, todos podemos jugar), Spohn ha señalado que desea que la ONG AbleGamers dure mucho más que él. Horas después de ser lanzado el video, ya había recaudado USD 80.000.

El impulsor de la campaña conoce bien la industria de los videojuegos. Ha trabajado junto a Microsoft para desarrollar el control Xbox Adaptive Controller. Y ha confesado que ha invertido 15 años de su vida en la creación de una organización para personas discapacitadas para combatir el aislamiento social. La ONG AbleGamers brinda a las personas con discapacidades configuraciones de juego personalizadas, que incluyen controladores modificados y tecnología de asistencia única, como dispositivos que les permiten jugar con los ojos para que puedan divertirse con sus amigos y familiares.

En el caso de Spohn, tiene atrofia muscular espinal, que afecta sus músculos y nervios espinales. La tecnología que él mismo impulsa en su ONG es usada por él. Por ejemplo, ha mostrado cómo juega Fall Guys usando un sombrero modificado en una controladora.

En una transmisión de Twitch, Spohn explicó que el sombrero hace uso de sensores infrarrojos para registrar sus movimientos y mover a su personaje. En el video jugando Fall Guys, Spohn llega a la ronda final y a la victoria absoluta usando el sombrero modificado. Su avatar podía saltar cada vez que asentía con suavidad .

AbleGamers fue fundada por Mark Barlet y Stephanie Walker en 2004, luego de que Walker descubriera que su esclerosis múltiple le impedía controlar adecuadamente un mouse de computadora para jugar videojuegos. Desde la ONG, brindan una combinación de tecnologías para personas con diferentes discapacidades. Trabajan con controladores bucales, mirada ocular y otros controladores personalizados especiales.

Desde la ONG señalan que, por ejemplo, si hay 10 personas en una sala con la misma discapacidad, aproximadamente de la misma edad, es posible encontrar una diferencia de leve a moderada en las habilidades de cada persona. En este sentido, trabajan con cada individuo, averiguando sus necesidades y deseos específicos, y el pronóstico proyectado, para determinar el equipo exacto necesario para que el juego sea una posibilidad para todos. La fundación recibe donaciones para poder seguir dando estos controladores a las personas necesitadas.

En 2013, AbleGamers ganó un premio Society Da Vinci Award por su trabajo Includification: A Practical Guide to Game Accessibility (inclusión: una guía práctica para la accesibilidad de los juegos), y fue la primera vez que el premio se otorga a un documento y concepto, y no a un producto. La fundación distribuye sus premios en dinero al desarrollo de juegos más accesibles.

