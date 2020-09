PlayStation 5: a qué hora y cómo ver el evento que presentará oficialmente la próxima consola de Sony

Hace unos meses atrás, Sony presentó su PlayStation 5 al mundo. En la misma, mostraron algunas de las características que tendrá la consola y todo lo relativo a su hardware. Sin embargo, aún quedan cosas importantes por comunicar como es su fecha de lanzamiento, cuales serán los títulos exclusivos con los que llegará y, lo más importante, su precio en el mercado, tanto con su versión full como en la Digital Edition.

Todo esto se transmitirá a través de un evento en directo realizado por Sony, que tendrá lugar en la tarde de este miércoles 16 de septiembre a las 17 hora de Argentina. Quienes quieran seguirlo podrán hacerlo desde de los canales oficiales de PlayStation. Estos pueden encontrarse tanto en la plataforma YouTube como en Twitch. Además, si alguna busca otra opción, también estará para ver desde la página oficial de PS5, donde se encontrará incrustado.

Horarios del evento de Sony en Sudamérica:

Según lo que se adelantó en el blog de la compañía, el evento, que tendrá aproximadamente una duración de 40 minutos, estará centrado en los títulos que llegarán al catálogo de la nueva plataforma. No obstante, uno de los misterios más importantes que se revelerán durante la presentación será el de la fecha de lanzamiento de la consola. Con Xbox Series X ya anunciado para el el próximo 13 de noviembre, es de esperarse que PS5 arribe en una fecha similar, para así plantar competencia directamente con su rival.

Por su parte, el otro item fuerte de la jornada pasará por el posible valor con el que saldrá al mercado. Según distintas filtraciones, PS5 llegará por 499 dólares, mientras que su versión económica valdrá 399 dólares. Esto podría ser un punto de inflexión en su batalla contra Microsoft, ya que Series S costará 100 menos. No obstante, habrá que ver si la empresa japonesa decide salir con esta diferencia de precio, ya que no los dejaría en igualdad de condiciones en cuanto al segmento.

Posteriormente al evento habrá que estar atento a las novedades que pueda comunicar PlayStation en Argentina, ya que podrían revelarse los precios que tendrán las versiones de PS5 en el país. Microsoft, por su parte, tampoco comunicó el precio que tendrá localmente su consola, por lo que no sería raro que ambos valores salgan con pocos días de diferencia.

Una de las incógnitas, más allá del precio, fecha y catálogo, pasará por si Sony presenta alguna novedad referida a PlayStation Now, dado que uno de los cañones que lanzó Xbox pasó por Xbox Game Pass. Habrá que ver si Now tiene cambios en el campo regional, dado que en sudamérica no está funcionando bien. También será interesante ver como se definirá el tema de la retrocompatibilidad, un punto que todavía no está del todo esclarecido por la empresa japonesa.

PlayStation 5

Con la próxima generación de consolas a la vuelta de la esquina, habrá que ver cual de las estrategias fue más eficiente. Si las maniobras anticipadas de Microsoft, presentando su consola con meses de antelación, o la de Sony, que buscó ser de a pasos más pequeños. Por lo pronto, hay que esperar a las 17 horas, momento en el que PlayStation presentará las cartas que jugará durante el próximo año.