Amnesia: Rebirth, lo nuevo de los creadores de SOMA, llegará a PS4 y PC el próximo 20 de octubre

El trailer de "Amnesia- Rebirth"

Una de las sagas de terror más interesantes en los últimos años dentro de la industria del gaming, Amnesia, anunció que su nuevo título, Rebirth, llegará al mercado el próximo 20 de octubre para PlayStation 4 y PC. Junto a este anuncio también se estrenó un trailer, el cual invita a conocer un poco más sobre este videojuego desarrollado por Frictional Games.

Este nuevo videojuego de terror a cargo de los también creadores de SOMA, invitará a los jugadores a adentrarse al mundo de The Dark Descent, primer título de la saga. Esto, sin dudas, denota las intenciones del estudio sueco, que con esta conexión directa buscará darle presencia al universo que sucede dentro de la franquicia.

A su vez , los jugadores se pondrán en los zapatos de Tasi Trianon, personaje al que habrá que guiar a través de “un paisaje desolado, luchando contra esperanzas, miedos y amargos remordimientos”, según anticipa la descripción del juego. El territorio que da contexto al título es el desierto del país africano de Argelia, el cual se puede disfrutar en el último tráiler. Desde Fricitonal Games remarcaron que el jugador vivirá una experiencia de “terror personal y de dolor mientras explora los límites de la resistencia humana”.

Por su parte, un elemento clave con el que contará la propuesta pasará por la supervivencia, ya que el usuario deberá escapar de una criatura, la cual es la gran amenaza que se presenta en la historia. Con apariciones constantes, esta tendrá la característica particular de alimentarse del miedo. Esto dará pie a que el jugador deba dar un vistazo al pasado de Trianon, y así encontrar las claves para alivianar sus temores.

No se te puede escapar ni un suspiro. La criatura está a pocos centímetros de ti. Su único propósito es alimentarse de tu terror. Te agachas en la oscuridad, intentando controlar tu miedo en aumento, silenciando lo que llevas dentro", anticipa la descripción del título en Steam. Aquí, sus autores dejan en claro que contiene gore, por lo que están aseguradas muchas escenas con abundante sangre.

Cabe destacar que esta franquicia se ganó al público de los juegos de terror gracias a sus grandes dosis de suspenso, retando a los más valientes. Es por esto que Rebirth será toda una apuesta para la desarrolladora, ya que pone los logros conseguidos en juego. Vale recordar que el título se hizo muy popular entre distintos streamers, como es el caso del sueco PewDewPie, quien en sus comienzos transmitía partidas de The Dark Descent.

Los requisitos mínimos para el juego pasarán por un procesador Core i3 o un AMD FX 2.4Ghz, una memoria de 4 GB de ram y una tarjeta gráfica OpenGL 4.0, Nvidia GTX 460, AMD Radeon HD 5750 o Intel HD 630. Para vivir una buena experiencia también será necesario contar con 50 GB de espacio disponible en el disco duro.

Cuando se presentó el juego uno de los puntos más sorpresivos era que no tendría versión para Xbox One, pese a haber tenido un buen paso con The Dark Descent. No obstante, semanas atrás, desde Frictional Games anunciaron que el título llegará a la plataforma de Microsoft, dado que ya se encuentra en marcha el trabajo. Sin embargo, dejaron en claro que aún no tienen fecha de lanzamiento, por lo que no se lanzará en simultáneo con las ediciones de PS4 y PC.