The Witcher 3: Wild Hunt llegará a la nueva generación de consolas a través de una actualización gratuita

Una de las franquicias con más éxito durante la actual generación de consolas, The Witcher, tendrá su versión en PlayStation 5 y Xbox X con una actualización del tercer capítulo de la saga. El juego, que debutó en el 2015, ofrecerá a los usuarios una experiencia de jugabilidad actualizada al incluir la tecnología ray-tracing y tiempos de carga más rápidos.

A través de un comunicado, la desarrolladora polaca CD Projekt Red anunció: “La edición de próxima generación de The Witcher 3: Wild Hunt se lanzará de manera independiente en PlayStation 5, Xbox Series X y PC”. Además, aclararon que quienes ya posean el juego para PS4, Xbox One y PC podrán disfrutar de una actualización gratuita. Cabe destacar que esta no solo será para el contenido base del título, sino que también llegará a las expansiones y extra.

La inclusión del ray tracing y su influencia en el trabajo lumínico del juego tendrán el objetivo de brindar una mejor experiencia visual al usuario. Antes de pisar fuerte en el mundo de los videojuegos, esta tecnología se usaba principalmente en la industria del cine, como es el caso de películas animadas y cintas con gran cantidad de efectos especiales. Con ella, uno de los objetivos de los equipos desarrolladores es que los usuarios se sientan en una superproducción hollywoodense cuando prueben sus últimos títulos.

Cabe destacar que The Witcher 3: Wild Hunt está considerado como uno de los mejores juegos de la historia. En el año de su debut en el mercado logró ganar el premio mayor en los Golden Joystick Awards, los Game Developers Choice Awards y en The Game Awards.

El título logró marcar la diferencia al incluir un mundo abierto de gran tamaño, algo que no se había visto hasta el momento en la saga. Esto fue un factor clave para invitar a los jugadores a explorar ampliamente los increíbles escenarios que propone la franquicia, tanto con las misiones principales como las secundarias.

Las expansiones Blood and Wine y Hearts of Stone lograron mantener al título vigente e impulsarlo a lograr más ventas. Gracias a estos la saga completa logró alcanzar el número de 40 millones de copias vendidas, todo un éxito para los polacos.

A su vez, la franquicia volvió a tener un gran impulso a finales de 2019 con el estreno de la serie live action realizada por Netflix y protagonizada por Henry Cavill. Logró poner a la saga en el mainstream una vez más e impulsó sus números al punto de cosechar 48.000 usuarios jugando al mismo tiempo en Steam. En consiguiente, también tuvo su impacto en PlayStation 4 y Xbox One, por lo que se estima que un millón de personas jugaron The Witcher 3: Wild Hunt durante el mes de diciembre y enero.

Esto podría continuar, ya que la serie en el servicio de streaming no solo contará una segunda temporada a estrenar en 2021, sino que también con una precuela llamada Blood Origin. Esta se desarrollará en sólo seis episodios y tendrá lugar 1200 siglos antes de la aparición de Geralt de Rivia. Esto al menos indica que las aventuras del lobo blanco tendrán mucho movimiento durante los próximos años.

Vale considerar que CD Projekt Red podría realizar esta misma estrategia de actualización para la próxima generación de consolas con Cyberpunk 2077, su próximo título, el cual se lanzará a mediados de noviembre luego de varias cancelaciones.