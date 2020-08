Videojuegos gratuitos: anunciaron los títulos liberados de septiembre en los servicios de suscripción

Está a punto de arrancar un nuevo mes y con él llegan los juegos gratis que ofrecen los servicios premium de las distintas plataformas de gaming.

PlayStation Plus, que hace poco comenzó con los festejos por su décimo aniversario cumplido, tiene una muy buena pareja de juegos para este mes: estarán disponibles para descarga gratuita en PlayStation 4 Street Fighter V y Playerunkown’s Battlegrounds . Street Fighter V fue lanzado hace más de cuatro años -en febrero de 2016- y desde ese momento ha estado recibiendo constantes actualizaciones que incluyen nuevos personajes, pases de temporada y más. Incluso hubo una suerte de relanzamiento del juego que recopila todos esos agregados, pero la versión que estaría disponible es la básica. El video de anuncio que mes a mes publica PlayStation en sus redes sociales no da muestra de que se trate de la versión Street Fighter V: Arcade que años más tarde lanzó la empresa Capcom .

Para complementar la pareja llega PlayerUnkown’s Battlegrounds. Más conocido como PUBG, se trata del videojuego que lanzó a la fama al género battle royale. Aunque los más populares actualmente son Fortnite, Call of Duty: Warzone y Apex Legends, con sus partidas más tensas y desgastantes, PUBG cimentó el camino cuando se lanzó en marzo de 2017 y brindó muchas herramientas para que el resto de los exponentes sume lo suyo al género. Esta versión recopila los mapas que han ido renovando la isla, así como cosméticos exclusivos de PlayStation . Entre estos se encuentra la mochila de Ellie de The Last of Us Parte 2 y la vestimenta de Nathan Drake de la saga Uncharted.

Por parte de Games with Gold, el servicio premium de Xbox, habrá cuatro juegos que se lanzarán en septiembre. El primero es una garantía de decenas, y tal vez cientos, de horas de entretenimiento. El shooter-looter en tercera persona cooperativo The Division estará disponible desde el primer día del mes . Este primer acercamiento desarrollado por Ubisoft trata sobre un grupo de fuerzas de élite que tratan de reestablecer el orden una bala y looteo a la vez en una Nueva York que sufrió un terrible ataque bioquímico. También estará disponible desde el mismo momento que The Division, Blob 2. Es un plataformero secuela de un exclusivo de Nintendo Wii más enfocado a un público juvenil . Aunque tiene casi 10 años, es una buena opción para tener en cuenta.

Para completar el mes en la siguiente quincena se podrán descargar una aventura del estilo point and click The Book of Unwritten Tales 2, desarrollado por el estudio alemán King Art Games . No será el estilo de juegos más popular, pero si es una aventura bien narrada que vale la pena. Finalmente, Armed and Dangerous es otro shooter en tercera persona pero con tintes más cómicos y caricaturescos . Hay que aclarar que es un juego lanzado en la primer Xbox.

Luego de que Amazon cambiara el nombre de la marca Twitch Prime para bautizarla como Prime Gaming el mes pasado, septiembre traerá cinco nuevas opciones gratuitas . El menú de juegos de Prime Gaming está lejos de los tanques AAA y se ubica más en los independientes o estudios medianos, pero siempre incluye opciones interesantes y muy pedidas por su audiencia.