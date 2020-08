La Liga Latinoamérica de League of Legends llega a su fin: All Knights y Rainbow7 definirán al nuevo campeón

El trofeo que se le entrega al campeón.

Este sábado por la tarde se llevará adelante la gran final del Clausura de la Liga Latinoamérica de League of Legends. Es el certamen de esports más importante de la región y, además de obtener un título, el ganador se clasificará a Worlds 2020, el mundial del videojuego que se realizará en China. Se enfrentarán All Knights, el vigente campeón, y Rainbow7, el Rey del Norte , en una serie al mejor de cinco juegos.

La Liga Latinoamérica, al igual que cada primera división en cada región, es organizada por Riot Games, la compañía creadora del LoL. Cuenta con tres instancias: una temporada regular con doble round robin, un Pentágono, en el que juegan entre sí los cinco que más puntos hayan sumado y cada victoria vale doble, y los playoffs, que se disputan en formato Gauntlet. Cada final de la LLA suele ser un espectáculo único en un estadio en diferentes partes del continente. Esta vez, sin embargo, se disputará de manera online, al igual que en la definición del split Apertura, para garantizar la salud de todos los participantes.

All Knights llega como el gran favorito de la serie, ya que es el defensor del título y fue el equipo más regular de la temporada. Mantuvo su lugar en la cima durante todo el torneo y se clasificó directamente a la final tras haber obtenido el primer puesto del Pentágono. El argentino Leandro “Newbie” Marcos, soporte y una de las principales figuras del roster, analizó el rendimiento de los Caballeros: “Siento que somos un equipo que sabe hacer las cosas, pero no se desespera. No necesita buscar kills para sacar obetivos o snowballear. Siento que AK tiene un estilo bastante bueno y único. Tampoco es que sea siempre lo mismo. Creo que somos difíciles de leer y por eso llegamos a donde estamos”.

Leza y Josedeodo, jugadores de Rainbow7.

Por su lado, R7 será el retador y buscará dar el golpe. Finalizó tercero en el Pentágono y debió eliminar a Azules Esports en cuartos de final y a Isurus en semis. Llega con una buena racha y quiere extenderla hasta el Mundial. “Queremos mostrar de lo que somos capaces y lo que vinimos trabajando estas semanas. Jugar como un equipo, ser sólidos y tener buenos drafts para así darle a los jugadores las mejores herramientas dentro de la partida ”, señaló Eduardo “Skin” Saldaña, headocach del conjunto del Arcoíris.

Nicolás Yentzen, Team&Player Manager de Riot Games Latam dialogó con Infobae Gaming y contó por qué el público no debería perderse esta serie: “Hemos tenido uno de los campeonatos más parejos de la historia de la región. Muchos ven a All Knights como favorito, pero creo que R7 tiene los suyo y sin lugar a dudas tiene con qué dar pelea. Por eso es imperdible. Venimos con una historia muy entretenida. Se habla de la liga de las sorpresas. Es una oportunidad para que el libreto que está preescrito se rompa. Este va a ser el punto cúlmine para finalizar este split. Por eso la gente no se lo puede perder” .

Si bien ambas escuadras obtuvieron buenos resultados durante el Apertura, el inicio del segundo split fue caótico. La pandemia, el cierre de fronteras y la imposibilidad para viajar redujeron las chances de incorporar y debieron hacer malabares para comenzar el Clausura. Los Caballeros sufrieron al fichar al midlaner Kiefer, que se encontraba en Chile, y Rainbow7 tuvo el mismo problema con Aloned, que estaba en Brasil. Tuvieron que comenzar con suplentes, pero pese a todo lograron acomodarse y los refuerzos dieron sus frutos.

“Son equipos que asumieron riesgos. Reforzarse era difícil, estamos hablando de una situación de pandemia inédita. Ellos hicieron un esfuerzo para mejorar y se jugaron el todo por el todo. Tuvieron dificultades y les podría haber salido mal, pero ahora están recibiendo los frutos. Por algo están en la final”, analizó Yentzen.

Pese a la pandemia y todos los inconvenientes que arrastró, la LLA contó con increíbles picos de audiencia. “ La audiencia creció un 90% en comparación al Clausura del 2019. Es impresionante. Quizás también ayudó la pandemia, el que no haya muchas opciones para ver y la paridad entre los equipos”, comentó.

Entre todos los atractivos con los que cuenta el certamen, uno de los más llamativos es el formato de competencia. Se diseñó para la LLA y no existe en otro lugar del mundo. El objetivo era lograr que la Liga sea más entretenida, pareja y que cada partido sea importante y llame la atención del público: “Queríamos que el torneo sea más emocionante y lo logramos. El formato permitió tener partidas en las que se jugaban mucho. Eso hace que la gente quiera verlo”.

Acce - Top de Rainbow7

Un dato a tener en cuenta es que ninguno de los jugadores ha participado en un Mundial de League of Legends. Si bien hay algunos experimentados, resulta llamativo no ver a históricos como Seiya, Oddie o Whitelotus. En cuanto a esto, comentó: “Hay nuevos equipos dispuestos a hacer apuestas diferentes. All Knights decidió importar talento y otros van por jugadores de las ligas nacionales. Han habido diferentes proyectos. Antes se usaban a los mismos players reconocidos. En este caso las ligas nacionales han sido muy útiles para generar talento local y que haya una nueva generación. Hay una nueva camada emocionante. Ver cómo se enfrentan los viejos titantes que ganaron todo contra nuevos equipos que plantean cosas distintas”.

La final se disputará este sábado a las 17:00 hs de Argentina, pero la previa comenzará unas horas antes y habrá sorpresas para los espectadores. “T enemos algunas cosillas preparadas. Queremos que no se sienta como una transmisión normal. Obviamente una final online tiene limitantes, pero sí tenemos muy considerado hacer cosas para que al experiencia de la audiencia sea diferente”, cerró. La transmisión podrá verse por los canales de Twitch y YouTube de Lolesportsla.

All Knights en el stage del Artz Pedregal, arena en lal que se disputaba la LLA.

All Knights

Top: Park “Jisu” Jin-cheol | Corea

Jungla: Jesús “Grell” Loya | México

Mid: Nicolás “Kiefer” Rivero | Chile

ADC: Noh “Alive” Jin-wook | Corea

Soporte: Leandro “Newbie” Marcos | Argentina

Rainbow7

Top: Emmanuel “Acce” Juárez | Argentina

Jungla: Brandon “Josedeodo” Joel Villegas | Argentina

Mid: Tomás “Aloned” Díaz | Chile

ADC: Francisco “Leza” Jara | México

Soporte: Facundo “Shadow” Cuello | Argentina