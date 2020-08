Videojuegos: estos son los lanzamientos del 17 al 23 de agosto

Gaming: Estos son los lanzamientos del 17 al 23 de agosto - #Gaming

Agosto continúa presentando una gran cantidad de títulos para todos los gustos en diferentes plataformas. Esta semana en particular hace un recorrido por varios géneros de la mano de opciones deportivas, varios títulos de acción y el regreso de importantes franquicias del mundo gamer, entre otras.

Los primeros lanzamientos de la semana arribarán el martes 18 de agosto. Microsoft Flight Simulator encabeza la lista. La nueva edición del popular simulador de vuelo estará disponible en PC para explotar al máximo las capacidades tecnológicas de los componentes de última generación. El nuevo Flight Simulator apuesta al realismo extremo, aparte de sumar una gran cantidad de contenido, aviones y regiones por recorrer.

El segundo título de la semana es uno muy esperado por los fans de la saga Dark Souls. Mortal Shell es el primer videojuego desarrollado por el estudio Cold Symmetry, compañía compuesta por veteranos de la industria. El juego propone una aventura llena de oscuridad y terror de la mano de combates brutales y enemigos mucho más poderosos que el protagonista. Lo que más llamó la atención del juego es su estética y promete construir un universo enorme con elementos que darán muchas horas de juego. Mortal Shell estará disponible en PlayStation 4, Xbox One y PC el 18 de agosto.

Pathfinder: Kingmaker se lanzó originalmente en 2018 para PC después de superar la meta propuesta por una campaña de Kickstarter. Se trata del primer RPG isométrico basado en la popular saga de rol y finalmente desembarcará en las consolas de la actual generación el 18 de agosto para agrandar su base de fans y pensar en una futura nueva entrega.

El último videojuego del martes es nada más y nada menos que Rogue Legacy 2. La secuela del popular roguelike de 2013 está actualmente en desarrollo de la mano de Cellar Door Games, por lo que este 18 de agosto llegará a Acceso Anticipado de Steam y Epic con una versión en progreso. Los jugadores que apoyen al estudio en esta etapa podrán ir experimentando las novedades que se sumen al título periódicamente, así como podrán también aportar críticas, sugerencias y comentarios en general de su experiencia con el esperado videojuego.

Otra franquicia que vuelve, pero en este caso después de 26 años, tal y como sucedió más temprano este año con Streets of Rage 4. Se trata de Battletoads, la popular saga de beat ‘em ups que vuelve a la acción como exclusividad de Xbox y de la mano de un apartado estético completamente renovado. Se espera que la nueva entrega tenga la dificultad característica de los juegos anteriores, así como también una historia disparatada y un humor que nada tenga que envidiarle a las series animadas para adultos de estos últimos años. Usuarios con la suscripción Xbox Game Pass podrán disfrutar del juego a partir del próximo 20 de agosto tanto en Xbox como en PC a través de la app del servicio.

Otra exclusividad de PC que llega el 20 de agosto es Griefhelm, un juego de duelos medievales que promete entretenimiento por horas tanto para uno como varios jugadores a través de sus diferentes modos. Los jugadores irán avanzando a través de diferentes paisajes para dominar distintas técnicas y armas, a la vez que consiguen mejor armadura para enfrentar a guerreros más difíciles.

Luego de algunos cambios de fecha por la pandemia, llegará a Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC Peaky Blinders: Mastermind. El juego basado en la popular serie de TV captura la esencia de sagas como Commandos y mete a los fans en momentos clave del show de la mano de sus protagonistas, cada uno con habilidades específicas con las que habrá que elaborar estrategias.

Otro título exclusivo de PC es Pastel: Blind Karma, el juego más tapado de esta semana que propone una aventura llena de acertijos en paisajes fantásticos, pero que parece atrasar unos cuantos años en mecánicas y gráficos.

Aokana - Four Rhythms Across the Blue se lanzó originalmente para PC y Playstation Vita, pero este 21 de agosto debutará en PlayStation 4 y Nintendo Switch. La historia, que ya fue adaptada al animé en 2016, se sitúa en una realidad paralela donde un descubrimiento científico permitió que los humanos pudieran volar con total libertad. Esto creó un nuevo deporte que tiene un rol fundamental en la trama de esta novela visual.

New Super Lucky's Tale también tiene su lanzamiento en diferido. Después de salir exclusivamente en Nintendo Switch, este 21 de agosto lo hará en PlayStation 4 y Xbox One con la totalidad de su contenido.

En el área deportiva, The Golf Club cambia su nombre definitivamente para su edición 2021. PGA Tour 2K21 llegará a PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Google Stadia y PC el 21 de agosto con la plantilla de jugadores más actualizada, nuevos modos y otras novedades.

El último videojuego de esta semana de agosto es Samurai Jack: Battle Through Time. El juego de Adult Swim basado en la popular serie animada cuenta con una nueva historia original escrita por su creador, Genndy Tartakovsky. Jack deberá viajar en el tiempo y enfrentarse a varios enemigos para poder derrotar a Aku, pero se esperan sorpresas por todos los frentes, tanto desde la jugabilidad como el argumento. Samurai Jack: Battle Through Time arribará en PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC el 21 de agosto.