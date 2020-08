Gastón Sardelli, bajista de AIRBAG: “Me resulta más entretenido ver esports que deportes tradicionales”

Verónica Guerman / Teleshow

Cada vez son más las personalidades de Argentina que de algún modo u otro están relacionados con los esports, ya sea porque invirtieron en un equipo, porque comenzaron a stremear o simplemente porque son fans de la disciplina y lo viven con pasión. Este último es el caso de Gastón Sardelli, bajista de AIRBAG, que cada vez resuena más en la escena, y en diálogo con Infobae, detalló su lado más gamer.

”Siempre fui muy nerd. Imaginate que con mis amigos nos juntábamos en casa y armábamos una LAN porque cada uno traía su computadora . Era un mini ciber con Windows XP y costaba un huevo. Ahora trolleo medio boomer, porque escucho que se quejan por el paquet loss, ¡no tienen idea lo que era armar una LAN!”, recordó el mayor de los Sardelli, que también incluyó a uno de sus hermanos: “Guido es muy vicio como yo, y venimos con los videojuegos hace mucho. Nosotros nos íbamos a los cibers en Lavalle. Eran 50 máquinas para jugar Counter. Entrábamos el sábado 9 PM y salíamos domingo a las 5 AM. Estaba buenísimo. Mi viejo me prestaba el auto y yo lo llevaba. Ahora tenemos la suerte de que podemos jugar en nuestra casa.”.

Gastón divide su tiempo entre sus cuatro pasiones: la música, la pintura, los videojuegos y los estudios. Estudió cuatro años de bioingeniería hasta que la banda explotó, y en su tiempo libre intenta cumplir con todas.

- ¿Qué hacés en cuarentena? ¿Jugás, pintás?

- Estuve un tiempo sin pintar. Ahora quiero retomar y ponerle todo lo que no le puse este tiempo. Quiero terminar de juntar cuadros para hacer una exposición, y me gustaría tener nuevos. Estas ultimas semanas no jugué casi nada, pero tuve periodos en los que me quedaba hasta las 7 AM con Guido. Cuando se puso de moda el Age of Empires II: Definitive Edition le dimos y le dimos. Ahora convencimos a Pato de jugar Fortnite y nos reímos mucho. A veces hasta hablamos de la banda mientras nos cagamos a tiros. Se nos mezclan los mundos.

- ¿Sos hincha de algún club de esports?

- Soy más hincha de los equipos que de los clubes. Cuando Isurus juega League of Legends hincho por ellos, pero en Counter tiro más por 9Z. Me resulta más entretenido ver esports que deportes tradicionales. Me gusta el fútbol, pero si no me hacen el compilado medio que me embolo. La realidad me terminó llevando a ser hincha de los esports.

- ¿Tenés algún referente en el ámbito gamer?

- A mí me copa mal Luken (jugador de CS:GO actualmente en Sharks Esports). Siempre que puedo lo veo y me re flashea, lo re faneo. También a K1ng (jugador de Fortnite). Cuando veo cómo juega me saca. Tiene el cerebro seteado para el juego. Son los dos que más admiro porque están a otro level. Pero hay un montonazo. Cuando algo toma un nivel de excelencia a mí me llama la atención enseguida, porque ahí hay algo.

Thiago "K1ng" Lapp consiguió el quinto puesto en la World Cup de Fortnite (Instagram: @thiagolapp)

- Hace muy poco se cumplió un año del quinto puesto de K1ng en la World Cup de Fortnite. ¿Como lo viviste?

- Yo lo estaba viendo con mi viejo, que se cagada de risa y no entendía nada. Yo le decía que estaba más emocionante que un clásico en el fútbol. Siempre quería ver a los argentinos y sufría por Clipnode. Cuando K1ng se cruzó con Tfue la flasheé mal. Me di cuenta que en Argentina iba a llamar la atención. 9Z tomó un protagonismo, y lo que hace me parece genial. Es muy nuevo pero le dio un impulso grande a la escena.

El 2020 prometía ser un gran año para la banda, pero todo se vio truncado debido a la pandemia: “Estábamos a cuatro días de ir a Uruguay y a Paraguay. Después teníamos el Lollapalooza y giras por México y España. Una cagada porque había muchas ideas y cosas que no se habían anunciado. Fue un garrón porque lo que más disfruta uno es salir a tocar. El disco lo íbamos a presentar en el Luna Park en junio. Fijate como cambió todo. Nos reeducó en la ansiedad. Ahora se reinicia todo. Todos los planes que había ya no están. Y la fecha del Luna se va a reprogramar. El que quiera puede devolver la entrada, pero sino puede conservarse para cuando se haga”.

Pera.. equipo no tengo y uds son los cracks. Armemos una exhibición en la previa del Luna. Junio 2020. — Gastón Sardelli (@GastonSardelli) December 6, 2019

Gastón había propuesto una exhibición entre Furious Gaming e Isurus en el Luna Park , como previa al concierto que iban a brindar para presentar el nuevo disco. Parecía solo una idea al aire, pero hubo tratativas para llevarlo a cabo. “Hablé con Kala de Isurus sobre esto. El COVID arruinó todos los planes, pero teníamos la idea de hacer un showmatch antes de que toquemos. Teníamos todo: luces, público, música al palo... Me re cebó. Los esports van a llegar al Luna, estoy seguro. Más temprano que tarde va a pasar. Parece imposible, pero nosotros creíamos imposible conocer bandas grosas y hasta llegamos a tocar con los Guns. Desde Gallagher o Bon Jovi, y ni hablar de los colegas de acá. No está mal tener la idea.

- Hace años se hablaba mucho de los rockstars y su relación con la música. Ahora el término fue cambiando. ¿Cómo lo definirías?

- Es una buena pregunta. Cuando yo era más chico los rockstars eran Slash o Michael Jackson. Pero ahora cambió. ¿Cristiano Ronaldo es un rockstar o no es un rockstar? En su nueva canción con Wos, Trueno dice que el rap era el nuevo Rock and Roll. Yo creo que hasta el rockero más rockero tiene algo de pop. Nadie quiere decirlo porque se siente Britney Spears. Yo creo que todo lo que trasciende y se hace masivo termina siendo pop. Hoy las fronteras están desdibujadas y está bueno que sea así. Veo que los fandoms se pelean. ¡Si vos lo disfrutás está todo bien! Habría que definir las cosas como talento o gente excepcional en algo, pero es muy largo, ja. Capaz la mejor palabra es crack.





- ¿Quiénes considerás que pueden ser rockstars en esta escena?

- Yo me cago de risa con Brunenger. Va a destrozar a Tinelli en unos años como personalidad de la cultura. Pero me parece que Coscu es el pionero de todo algo que se generó acá. Él generó un espacio, que si no lo generaba él lo iba a generar otro. Es cómo la música. Si no estaba Soda Stereo iba a aparecer otra banda. Me parece que él es uno de los más importantes. Pero son varios. Si quiero ver jugar a alguien lo veo a Zeko, que juega a todo y lo hace bien. Igual si está K1ng, lo veo a K1ng, ja.

Los hermanos Sardelli en el Luna Park.

- Muchos de los chicos que comienzan a jugar son adolescentes y tienen la edad que tenían ustedes cuando empezaron como banda. ¿Se puede trazar un paralelismo entre ambas cosas?

- Hay muchos chicos que tienen esa capacidad pero por situaciones externas quedan fuera de la historia. A todos los que nos pasó tuvimos una cuota de suerte, sin desmerecer el propio talento. Cuando sos chico y tenés exposición y gente que te idolatra, el principal problema pasa a ser cómo hacés para manejar eso con tu psicología. Pasa siempre, en todos los ámbitos, hasta con un compañero que ascienden y capaz viene a hacerse el jefe. Lo veo en Twitter, que alguien junta 10.000 seguidores y está subido a un caballo. Imaginate que llenás un estadio o sos k1ng. Lo que a uno le preocupa es cómo hacer para no volverse a un boludo . Por suerte nosotros somos tres, y si uno alguna vez se hizo el boludo los otros los corrigen. Creo que el desafío es tomar dimensión de lo que te está pasando y que eso no sea algo contraproducente. Cuando te llega la fama tenés que tratar de sostener los pies en la tierra.

Gastón se sumergió de lleno en la escena gamer de Argentina, y no le escapa a los nuevos términos y definiciones. Habla como uno más y siempre intenta incorporar nuevo vocabulario: “ La que a mí más me gusta, por todo lo que significa en el sentido abstracto, es ‘de ruta’. No es polémica, porque la podés decir en cualquier lugar del mundo y en cualquier contexto. Si lo digo probablemente lo entiendan, aunque nunca lo hayas escuchado. Y bueno, ‘ido’ está muy buena también. Al ‘insta’ todavía no me acostumbré”.

Amo los eSports. — Gastón Sardelli (@GastonSardelli) June 29, 2019

- ¿Alguna vez pensaste en tener tu propio equipo de esports?

- Si, obvio. Pero la realidad es que las cosas las tenés que hacerlas bien o no hacerlas. La banda y la música me consumen mucho de todo, por eso estuve pintando poco. Mi segundo proyecto es la pintura y el tercero son los estudios, porque voy a arrancar Licenciatura en Física para avanzar a astrofísica. Mi referente es Brian May (guitarrista de Queen), que se recibió y hasta colaboró con la NASA. Estamos hablando de otro level. Tengo muchos proyectos que me apasionan, pero tener un equipo implica muchas responsabilidades distintas. Ya no depende solo de mí. Una escuadra implicaría estar muy encima de la vida de otra gente; de los sueños de los chicos, de sus carreras, etc. Probablemente termine haciendo cagada y termine jodiéndole la vida a alguien. Quiero ser realista y no cebarme al pedo.

- ¿Habías pensado en nombre y logo?

- Nunca llegué a pensar esto. Imaginate que con la banda tocábamos antes de tener nombre. Una vez en un bar balbuceamos al micrófono para que parezca que dijimos algo. Nos chupaba un huevo, nosotros queríamos tocar. Ni pensé en el nombre. En el rock a veces pasa que tienen el merchandising antes de tener el disco, por eso escuchás cosas que suenan mal.

- ¿Y qué juegos te hubiese gustado tener?

- Tendría LoL y Counter sí o sí. Y si pudiese tendría a TheViper (jugador noruego de Age of Empires). No me importa nada. Yo le daría que elija un país. Tiene una capacidad increíble para administrar los recursos, el tiempo y la eficacia en todo lo que hace. Re tendría un equipo de Age. Le diría a Nicov (jugador argentino) “dale boludo, yo soy argentino. ¿Cuanta querés?” ¡Ja!

Yo sé que para muchos es algo nuevo y solo creen que son "jueguitos" pero el vértigo que hay en las competencias de esports es enorme. Posta hay talento, esfuerzo, horas de entrenamiento específico más allá de jugar. Estudio de estrategias y tácticas. Es como el fútbol o ajedrez. — Gastón Sardelli (@GastonSardelli) October 4, 2019