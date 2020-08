Esports solidarios: se organizaron dos competencias para ayudar a un jugador que perdió su casa en un incendio

View this post on Instagram

Hola chiquillxs, hoy día al rededor de las 12:30 la señora Nancy perdió todo quedando con lo puesto ella y sus hijos debido a un incendio. Como podrán ver en las fotos y en el video el fuego consumió todo lo que había en su casa. En estos momentos cualquier ayuda servirá, nos pueden hablar por interno para ir canalizándola y así hacer todo más organizado. También dejaremos su cuenta rut, RECUERDEN TODO SIRVE Y TODO VA SUMANDO!!💪🏽😊 Si pueden etiquetar a fundaciones, programas de tv y a la municipalidad para poder así poder hacer esto visible y contar con toda la ayuda que se necesita. @cathy_barriga @maipu_chile @aquisomostodos 10656458-2 Nancy lagos Escobar Cta rut