Cómo será el gaming sin contar con un juego físico: novedades de Project xCloud y la descontinuación de la actual generación de consolas

Mientras la gran mayoría del mundo gamer está atento a las novedades de la próxima generación de consolas, Microsoft continúa apostado a su modelo de mercado apuntado a darles a los jugadores una gran comodidad a la hora de acceder a nuevos y no tan nuevos títulos. Su actual consola, la Xbox One, cuenta con varios modelos que se adaptan a las diferentes necesidades de los usuarios. La plataforma también tiene su versión en PC y dentro de muy poco se expandirá a la nube, para agrandar todavía más su base de usuarios.

Xbox fue noticia esta semana por dos motivos diferentes que tienen mucha relación entre sí. Por un lado, la empresa confirmó que dejará de fabricar los modelos Xbox One X y Xbox One S All-Digital mientras se preparan para la llegada de Xbox Series X, la nueva generación de dispositivos que se lanzará en algunos meses. Esto se debe, principalmente, a que el nuevo sistema contará, al momento de su lanzamiento, con exactamente el mismo catálogo que las consolas actuales.

La empresa anticipó que seguramente queda un amplio stock en los diferentes comercios que vendan Xbox One. El modelo Xbox One X se lanzó en 2017 y se promocionó como la consola de juegos más potente del momento gracias a su hardware superior. La Xbox One S All-Digital, versión sin lectora de discos, llegó al mercado en abril de 2019 y fue muy bien recibida gracias al crecimiento exponencial del formato digital en materia de gaming.

La otra noticia fue el anuncio oficial de que Project xCloud, el sistema de juego en la nube de la marca, estará disponible con Xbox Game Pass Ultimate a partir de septiembre en varios países y sin costo adicional. Se trata del servicio de Xbox que permite a los usuarios acceder a su contenido – y cualquier contenido de la consola- desde cualquier dispositivo gracias al extenso almacenamiento en la nube. Así, usuarios podrán jugar gran variedad de títulos de la consola desde su celular o Smart TV sin problemas. El servicio está desde 2019 en etapas de prueba en diferentes territorios y a través de invitación.

El anuncio oficial no aclara en qué países se habilitarán estas novedades, pero se espera que haya más información al respecto el próximo jueves 23 de julio, cuando Microsoft realice su propio evento digital para anticipar los principales títulos de Xbox Series X.

Aunque estas novedades son relevantes, no son para nada sorpresivas y encajan con el plan de la marca en estos últimos años. Xbox busca ofrecer a sus potenciales usuarios una familia de dispositivos diferentes para acomodarse a sus necesidades. ¿El objetivo? Que cada uno juegue como, donde y cuando quiera, ya sea una consola con juegos físicos, una completamente digital, una PC o un dispositivo móvil.

El pilar fundamental de todo este paquete es el Game Pass, el servicio de suscripción mensual que otorga acceso instantáneo a más de 100 videojuegos y que mes a mes actualiza su catálogo con nuevos lanzamientos. Sea desde la plataforma que sea, usuarios de Game Pass pueden disfrutar de todas las exclusividades de Xbox desde el día de lanzamiento.

Todas estas herramientas permitirán una transición mucho más amena para los usuarios de las consolas de Microsoft, pero también se incluirá otro importante elemento para aquellos juegos multiplataforma. Smart Delivery es un servicio que le dará la posibilidad de comprar un juego en una generación y trasladarlo a la otra a los usuarios que compren títulos como Assassin’s Creed: Valhalla o Cyberpunk 2077, entre otros. Estos juegos llegarán a las plataformas de la actual generación en noviembre, pero ya se confirmó que estarán disponibles también en las nuevas consolas que todavía no tienen fecha de lanzamiento.