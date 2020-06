En el final, los jugadores hicieron un balance de la participación de sus equipos en La Liga Pro y sus anhelos como profesionales. Goncho Banzas aclaró que su caso es muy particular: “mi etapa profesional es con Coscu porque quería representar a una comunidad que a mí me cambió la vida. Quiero representarlos siempre. Si se van mis 4 compañeros, buscaré otros 4 que quieran jugar conmigo. En mi caso no estoy esperando ir a una gaming house o que me contrate Sharks e ir a jugar con Luken. Es lo que me pasa a mí, no es lo habitual”, confesó.