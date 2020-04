Sobre Xbox Series X, anticipó: "Por el lado del hardware de la plataforma, creo que dije públicamente que tengo mi Series X en casa y que la estoy usando para pruebas. Aunque la estoy pasando genial haciendo eso, ese tiempo con la consola es importante y queremos asegurarnos de que tenemos la cantidad suficiente, así que pasamos mucho de esas pruebas a las casas. Las cosas no están fáciles en este momento. Creo que se están estirando, lo siento en los equipos. No hay nada en estos momentos que diga que no vamos a llegar con las fechas que estuvimos planeando, pero también voy a decir, como dije antes, que esto se está evaluando en tiempo real y voy a poner la seguridad y bienestar de los equipos como prioridad junto con la calidad del producto. No quiero apurar la salida de un producto si no está listo".