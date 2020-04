El título ofrece una experiencia que va más allá de las carreras, ya que su objetivo, como en la gran mayoría de los títulos modernos, es no sólo ser el mejor corredor de la ciudad, sino también ser una personalidad en redes sociales . Para cumplir ambos objetivos y obtener distintos tipos de recompensas, Need for Speed Heat cuenta con un sistema de Día y Noche que divide los modos de juego y agrega una mínima dosis de estrategia a la hora de decidir qué tipo de corredor se quiere ser y qué metas se quieren alcanzar.