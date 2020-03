Aunque no se podrá construir como en el Minecraft, los escenarios y las misiones se generarán de manera aleatoria cada vez que comience una nueva aventura, para sorprender a los jugadores en cada nueva partida. Se podrá jugar con hasta tres amigos, ya sea que estén en la misma consola/PC o lo hagan de manera online. Por ahora, Mojang anticipó que no se podrá establecer crossplay, es decir, no se podrá jugar en distintas plataformas, pero esperan poder habilitar esa opción más adelante. También se aclaró que no se podrá entrar a una partida aleatoria online, sino que el juego fue diseñado para compartirlo únicamente con amigos.