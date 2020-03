Para generar partidas más fluidas, no existirán limitaciones en la utilización de armas y no tendrán restricción de uso por personaje. Cabe destacar que cada uno de estos tendrá habilidades especiales, algo que sin dudas recuerda a Overwatch, el videojuego de Blizzard, que será uno de sus mayores competidores de mercado. Sin embargo, estos poderes no serán mortales y tendrán como objetivo crear situaciones estratégicas, dándole así un mayor protagonismo y jerarquía a las armas.