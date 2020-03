Robin Walker, diseñador en el estudio, comentó en una entrevista con Polygon: “Hay gente en el equipo que está preocupada al respecto. Personalmente, no lo estoy en absoluto. Va a demostrar por qué lo hicimos en VR. Va a ser una manera de ver todo lo que hicimos para estar en VR . Si la gente juega un mod y dice que es igual de bueno, me van a enseñar un montón. Me voy a dar cuenta de que estoy equivocado y de que no hicimos todo el esfuerzo que creíamos, y me encanta saber cuando estoy equivocado”. Walker terminó diciendo que, si bien no está alentando a los modders a hacerlo, sabe que va a pasar. De todas maneras, según él y otros miembros del equipo, va a demostrar muy claramente por qué eligieron hacerlo en VR.