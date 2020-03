La llegada de Bleeding Edge al catálogo de Xbox One y Steam no solo significa el arribo de uno de los títulos más esperados por la comunidad gamer, sino también el lanzamiento de un nueva producción de Ninja Theory. Este es uno de los estudios más importantes de los últimos tiempos gracias a la realización de videojuegos como Hellblade: Senua´s Sacrifice o DmC: Devil May Cry.