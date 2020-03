Otros de los cambios más importantes llegará con el almacenamiento. Mientras que actualmente las consolas cuentan con discos rígidos de 500Gb o 1Tb y la posibilidad de utilizar unidades externas, la Playstation 5 vendrá con un SSD (almacenamiento de estado sólido) de 825GB. No sólo implicará un almacenamiento mayor desde la primera edición de la consola, sino que también significará una mayor velocidad de procesamiento de todo lo que esté allí guardado. En la transmisión de Playstation también se anticipó que se podrá extender el almacenamiento con discos de estado sólido certificados que tengan velocidades similares o mayores a las que tendrá la consola. También se advirtió a los usuarios que todavía no compren ningún disco específico, porque más adelante se revelará la lista oficial de dispositivos compatibles, que posiblemente serán de los más caros del mercado. Aunque no se mostró la forma de la consola, la descripción técnica anticipa que se podrá introducir un disco extra de la misma manera que se usa una tarjeta de memoria o el sistema que presentó Xbox esta semana, para evitar el uso de cables y posibles desconexiones accidentales.