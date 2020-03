Luego de varios rumores, Bandai Namco anunció que el nuevo título de los Súper Campeones, Captain Tsubasa: Rise of New Champions, tendrá un modo llamado New Hero, el cual permitirá a los usuarios crear su propio futbolista dentro del universo del anime. Esta modalidad tendrá como premisa recorrer los caminos de la liga juvenil con el flamante personaje, quien tendrá como objetivo llegar a estar entre los mejores del torneo.