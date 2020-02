El primer videojuego es nada más y nada menos que Shadow of the Colossus. La versión remasterizada hecha para Playstation 4 cuenta con mejoras gráficas y algunos ajustes en la jugabilidad, en especial en la cámara, para traer una de las experiencias más geniales del gaming en la época de la Playstation 2 a la actual generación de consolas. Aquellos usuarios que se descarguen el título tendrán la opción de continuar luego con otra de las creaciones de Fumito Ueda, el icónico The Last Guardian, que originalmente iba a lanzarse en Playstation 3, pero que finalmente lo hizo en PS4 después de muchos años de desarrollo, retrasos y misterio.